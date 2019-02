La Timeline è una funzionalità aggiunta da Microsoft con la release di Windows 10 April Update. La funzione è stata poi resa disponibile anche sugli smartphone con il tribolato aggiornamento di Windows 10 October 2018.

Letteralmente “sequenza temporale”, e denominata in italiano Cronologia attività, questa funzione è, per l’appunto, una sorta di cronologia delle proprie attività. Un po’ come la cronologia di navigazione che ci è familiare nei browser, ma per il sistema operativo.

Timeline consente di tornare direttamente a un'attività che stavamo eseguendo in precedenza (se l’app è supportata). E ciò, su uno qualsiasi dei device con Windows 10 in esecuzione. La funzione richiede la versione 1803 o successiva di Windows 10.

Per utilizzare la Timeline, basta selezionare Visualizzazione attività sulla barra delle applicazioni, oppure premere il tasto Windows + Tab.

Timeline di Windows 10 e Chrome vanno d’accordo

L’engineering team di Timeline di Microsoft ha ora reso noto di aver introdotto la nuova estensione Timeline per Google Chrome.

Abilitando questa estensione, la cronologia di navigazione verrà visualizzata su tutti i dispositivi nella Timeline di Windows e in Microsoft Launcher per Android. È sufficiente accedere con il proprio account Microsoft, per poter selezionare un sito visitato di recente e riprendere il lavoro. Infatti, tramite l’account Microsoft e il cloud, Timeline sincronizza la cronologia tra tutti i dispositivi che supportano la funzione.

Il team di sviluppo sottolinea, presentando la novità, che si trattava di una delle richieste più frequenti da parte degli Insider. Man mano che i Windows Insider provavano la Timeline, feedback arrivavano al team da tutti i canali di comunicazione.

Infatti, come accade solitamente per le nuove funzionalità, prima della disponibilità pubblica Microsoft aveva introdotto Timeline solo per i Windows Insider. Ciò era avvenuto a partire da Windows 10 Insider Preview Build 17063, nel dicembre 2017.

Feedback degli Insider e uno sguardo al futuro

Il team di sviluppo di Timeline ha condiviso anche altri interessanti spunti per il miglioramento di Timeline, ricevuti dalla comunità Insider. Uno di questi era la richiesta di modi più semplici per rimuovere le attività dalla cronologia. Ora sono presenti varie opzioni, sia nella sequenza temporale sia nelle Impostazioni di Windows 10, per controllare gli elementi mostrati. E, eventualmente, per cancellarli.

Un’altra opzione che agli utenti è molto piaciuta è la funzionalità cross-device. Gli Insider hanno richiesto l'opzione di accedere alla Timeline anche sui propri dispositivi mobili. Un insider ha anche suggerito di integrare Timeline con Microsoft Launcher su Android.

Tutti questi feedback sono serviti da spunto per idee nuove o per fissare le priorità delle funzioni più richieste dagli utenti. Ed è interessante che il team di sviluppo di Microsoft condivida cosa succede “dietro le quinte”. Dimostrando anche come il feedback degli Insider funzioni e abbia un peso effettivo.

Il team di sviluppo di Timeline ha fatto tesoro del feedback degli Insider non solo per potenziare le funzionalità. Ma anche per risolvere i problemi e migliorare le prestazioni. E condivide anche qualcosa sulla pianificazione per lo sviluppo futuro di Timeline.

Gli sviluppatori si stanno concentrando su un'altra richiesta proveniente dagli Insider: aggiungere il supporto per più app nella Timeline. Il supporto del browser era in posizione particolarmente alta nella wish list degli Insider. Il che ha per l’appunto portato alla introduzione della nuova estensione per Chrome. Ora, sembra sia possibile attendersi ulteriori aggiornamenti della Timeline, per il futuro.