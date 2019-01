Microsoft ha annunciato la disponibilità di Windows 10 Insider Preview Build 18323 (19H1) per i Windows Insider nel Fast ring. Come di consueto per quelle destinate al Fast ring, si tratta di build ancora in una fase iniziale del ciclo di sviluppo.

L’attuale ciclo di sviluppo di Windows 10 è il 19H1.

Windows 10 e il formato Raw

Come novità nella Build 18323 di Windows 10 Insider Preview (19H1) c’è un migliorato supporto per il formato immagine Raw. Il formato Raw archivia i dati con il minimo del processamento, così come provengono dal sensore d’immagine della fotocamera.

Proprio perché non processate, normalmente le immagini Raw devono essere convertire prima di essere visualizzate, stampate e condivise. Servono soprattutto per per poter eseguire elaborazioni e aggiustamenti avanzati dei colori e di altri parametri dell’immagine. L’immagine Raw è un po’ come un “negativo digitale” che, attraverso un processo di “sviluppo” anch’esso digitale, diventa ciò che poi vediamo stampato o su schermo.

Microsoft ha lavorato per lo sviluppo di un nuovo codec Raw rilasciato attraverso lo store. Destinato alla versione 19H1 di Windows 10, questo nuovo codec migliora drasticamente il supporto nativo del formato di file Raw.

La Raw Image Extension

In pratica, bisognerà scaricare dal Microsoft Store la nuova estensione Raw Image Extension, che si trova attualmente in fase Beta. Dopodiché diventa possibile visualizzare le miniature delle immagini, le anteprime e i metadati della fotocamera, dei file Raw.

Ciò è possibile, spiega Microsoft, direttamente da Esplora file di Windows, in modo nativo. Con l’accesso a dati e informazioni che precedentemente non erano supportati.

Inoltre, è anche possibile visualizzare le immagini Raw a piena risoluzione, in app come Foto. Oppure in qualsiasi altra applicazione Windows che utilizza il framework Windows Imaging Component per decodificare le immagini Raw.

L’installazione di Raw Image Extension richiede Windows 10 19H1 Build 18323. Quindi, almeno al momento, sono due elementi entrambi necessari, l’ultima build della Insider Preview e l’apposita estensione.

Oltre a questa nuova funzione, c’è poi naturalmente una serie di fix e di miglioramenti nell’ultima build.

A questo link del sito Microsoft, sono disponibili informazioni dettagliate sul programma Windows Insider.