È partito il 2 luglio l’antico e prestigioso torneo inglese di tennis: lo si può seguire con l’app Wimbledon 2018. Si tratta dell’app ufficiale del torneo, disponibile gratuitamente sull’App Store. Ne esiste anche la versione per smartphone e tablet Android, scaricabile da Google Play.

L’edizione per iOS dell’app Wimbledon 2018 offre le versioni per iPhone, iPad, iMessage e Apple TV. L’estensione per iMessage include un set di adesivi con l’emblema del torneo e altre icone e illustrazioni in tema.

Wimbledon 2018 in tasca, sempre con sé

Il torneo Wimbledon 2018 si svolge dal 2 al 15 luglio. L’app copre l’evolversi della competizione con news, foto e video, ma non è limitata al periodo del torneo. Lo sviluppatore informa, infatti, che verrà aggiornata nel corso dell’anno con informazioni e altri contenuti.

Per quanto riguarda il torneo, ci sono trasmissioni radio, anche live, ma non video dal vivo (né registrati) delle partite. La copertura dei match avviene con news (in inglese), report fotografici con belle immagini e video curati dalla redazione.

Abbiamo a disposizione una scheda con i punteggi delle gare, risultati e vincitori. C’è poi lo schema delle qualificazioni, con i vari passaggi e le qualificazioni round dopo round, fino alla finale. Ciò per tutte le categorie del torneo: uomini e donne, singoli e doppi. Possiamo visualizzare il programma degli incontri per ciascuna giornata, suddiviso tra i vari campi su cui si gioca. Interessanti poi le schede personali degli atleti, con foto, informazioni, risultati e altri contenuti.

Per chi si trova a visitare di persona Wimbledon, c’è una sezione che presenta informazioni di viaggio, accesso e così via.