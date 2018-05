Wiko View2 e View2 Pro, smartphone top a basso prezzo

Design curato, ricca dotazione funzionale e prezzo molto contenuto, Questi gli ingredienti che da sempre caratterizzano l’offerta di smartphone della francese Wiko. E che sono parte integrante anche dei nuovi modelli View2 e View2 Pro. Ovviamente non c’è l’ambizione di sfoggiare la medesima dotazione e completezza dei prodotti da svariate centinaia di euro, per non dire migliaia di euro, quanto invece di “rendere gli ultimi trend tecnologici davvero alla portata di tutti”, come afferma l’azienda. Così arriva il primo 6" 19:9 sotto i 200 euro, con un design elegante e confortevole e svariate caratteristiche tecniche da top di gamma.

La nuova interfaccia si adatta perfettamente all’intero schermo, escludendo solamente la fotocamera. E così possibile muoversi con semplicità tra app, contenuti e file multimediali gestendo chiamate, musica e documenti direttamente dalla barra situata nella parte superiore del display, continuando a fruire degli altri contenuti nella restante parte dello spazio.

View2 e View2 Pro presentano un design minimal e molto resistente. View2 Pro si caratterizza per una cornice in metallo unita a una scocca a effetto cromato, che riduce aloni e impronte. La nuova gamma View2 integra anche il Face Unlock, per sbloccare il telefono tramite riconoscimento facciale.

La sezione fotografica

Il modello View2 utilizza una fotocamera posteriore da 13 MP. View2 Pro dispone invece di una doppia fotocamera posteriore da 16 MP dotata del sensore Sony IMX499 e di ottica grandangolare da 120°. Entrambi gli smartphone usano una fotocamera frontale da 16 MP.

Che le condizioni di luminosità siano ottimali oppure impegnative, i due nuovi smartphone Wiko consentono scatti sempre dettagliati e luminosi, grazie all’alta qualità dei sensori della fotocamera frontale, dotati di un’apertura focale pari a f/2.0 e dell’innovativa tecnologia Big Pixel, che, modificando l’impostazione dei pixel (4 in 1), permette di catturare più naturalmente la luce esterna, aumentando la fotosensibilità per un risultato quattro volte più luminoso.

La fotocamera posteriore di View2 Pro ha poi un’apertura focale pari f/1.75, che migliora ulteriormente l’acquisizione della luce. Anche grazie alla tecnologia PDAF (Photo Phase Detection Auto Focus), offre scatti luminosi pure in condizione di luce molto scarsa. Le funzioni Instant Multi-frame e Blurless riducono sfocatura e rumore.

Nell’app fotocamera sono disponibili anche vari effetti, come Live Portrait Blur e Live Artistic Blur (su View2 Pro), che consentono di editare e personalizzare gli scatti. E, prima di condividere un selfie sui social network, è possibile modificare l’immagine grazie alla funzione Face Beauty, presente su entrambi i device.

Video mai mossi

Le fotocamere della gamma View2 sono dotate di stabilizzazione video FHD, in grado di eliminare movimenti non voluti per ottenere riprese ferme e senza sfocature. Che sia durante una sessione sportiva o una gita con amici, riprendere un’azione live con View2 e View2 Pro è semplice, grazie alla funzione Live Auto Zoom. Mentre lo Slow Motion (disponibile sul modello View2 Pro) e il Time Lapse (disponibile su View2 e View2 Pro) permettono di dare libero sfogo alla creatività.

La dotazione hardware

I due smartphone Wiko usano processori Qualcomm Octa-Core, supportati da 3 GB di RAM su View2 e 4GB RAM su View2 Pro. La connettività è 4G LTE Categoria 6. La batteria da 3.000 mAh, assicura Wiko, consente sia con View2 sia con View2 di avere un'intera giornata di utilizzo senza necessità di ricarica.

La dotazione di memoria interna è di 32 GB per il View2 e di 64 GB per il View2 Pro, ma può essere ulteriormente espansa grazie allo slot per la MicroSD, per arrivare a 128GB (per View2) e 256GB (per View2 Pro). Il chip NFC integrato, permette di eseguire transazioni e pagamenti con lo smartphone. Il sistema operativo è Android Oreo.

Prezzi e disponibilità

I due smartphone sono disponibili nei colori Anthracite e Gold. View2 è disponibile anche nella variante Grey. View2 è già in vendita al prezzo di listino di 199,99 euro. View2 Pro sarà disponibile a partire dalla fine di maggio 2018 al prezzo di 299,99 euro.