Wiko View Lite arriva in Italia con Tim

View Lite, il nuovo smartphone con display widescreen in formato 18:9 sarà disponibile nei negozi Tim dalla prossima settimana, al prezzo consigliato di 159,99 euro.

View Lite è dotato di un ampio display da 5.45” in risoluzione HD+, in formato 18:9 per dare maggiore spazio e una fruizione dei contenuti più coinvolgente e sempre a portata di mano.

La fotocamera posteriore da 13 MP di View Lite grazie alla tecnologia Auto Scene Detection e alla possibilità di selezionare le diverse modalità, Super Pixel e Scatto Professionale, assicura scatti nitidi, in qualsiasi condizione di luce.

La fotocamera anteriore da 16 MP, dotata di tecnologia Big Pixel e di Soft Light Flash, permette di scattare selfie ultra luminosi e naturali, anche dopo il tramonto.

Le modalità Live Portrait Blur, Face Beauty e i Live Filters sono destinati ai selfie, in combinazione con la tecnologia Auto-HDR per foto di alta qualità.

Per le riprese video la risoluzione FullHD, unita alla funzione Time Lapse, provvedono a dare creatività alle riprese, per realizzare video personalizzabili.

Il processore Quad-Core da 1.5GHz e la connettività 4G LTE servono a fruire di serie TV, giochi e app in modo veloce grazie anche alla possibilità di sfruttare l’ampio display widescreen per utilizzare due app simultaneamente.16 GB di ROM (espandibili fino a 128GB con MicroSD) e 2GB di RAM servono ad archiviare i contenuti.

Per gli impegni quotidiani l’intuitiva interfaccia utente di Wiko, che include Smart Left Page, Smart Assist, Smart screenshot, al Fingerprint e alla tecnologia NFC, per pagamenti veloci e in sicurezza.

Wiko View Lite è disponibile in due colorazioni, Anthracite e Cherry Red.

Specifiche tecniche

Display da 5.45” HD+

Formato widescreen 18:9 in un design ultra compatto

Fotocamera posteriore da 13MP

Selfie camera 16MP

Processore Quad-Core 1.5GHz

4G LTE

2GB RAM

16GB ROM (espandibile fino a 128GB con MicroSD)

Batteria da 3000 mAh

1 Nano SIM

Android Oreo

Fingerprint

NFC