Il WiFi dei grandi anche per le Pmi, la svolta di HPE Aruba

HPE Aruba, società Hewlett Packard Enterprise, apre al grande mercato delle Pmi, con una proposta WiFi.

Aruba Instant On è una nuova famiglia di soluzioni wireless sviluppata sulla base della ultradecennale esperienza nel campo del networking di fascia enterprise.

Per la società il mercato è pronto: la proliferazione di dispositivi mobili, il ricorso ad applicazioni cloud e la necessità di offrire un'esperienza WiFi trasparente simile a quella delle grandi aziende spingono le Pmi a ripensare i propri requisiti di networking.

Le nuove richieste per l'infrastruttura di comunicazione delle Pmi, comprese le reti Lan wireless, chiedono soluzioni WiFi appositamente realizzate che siano in grado di garantire un networking non stop garantendo un'esperienza wireless semplice da gestire e che possa scalare.

La gamma Instant On sarà composta inizialmente da access point WiFi per interni ed esterni studiati in modo da fornire una connettività wireless sicura ad alta velocità con semplicità di configurazione e di gestione, prestazioni e supporto di HPE Aruba.

Basato su tecnologia Aruba 802.11ac Wave 2, il portafoglio Instant On combina la rete Wi-Fi business-grade di Aruba in una soluzione semplice e di facile installazione che consente di aggiungere fino a 25 access point secondo le esigenze del business.

La famiglia Instant On consiste inoltre di una app mobile per facilitare le operazioni di configurazione e gestione, funzionalità di sicurezza compresa la conformità con i più recenti protocolli di autenticazione e la visibilità sulle applicazioni, tecnologia Smart Mesh per facilitare l'espansione della rete nelle aree difficili da cablare, opzioni per posizionamento su scrivania, a soffitto e a parete per adattarsi agli ambienti tipici delle piccole aziende.

Il primo set di access point Aruba Instant On sarà disponibile dal terzo trimestre 2019 a prezzi di listino che partono da 119 dollari.