Copertura Wi-Fi totale per lo stadio del Chelsea

A Ericsson è stata affidata la connettività dello Stamford Bridge, lo stadio del Chelsea Football Club a Londra.

L’azienda svedese fornirà la copertura Wi-Fi gratuita attraverso il modello di business Small Cell as a Service, con cui Ericsson progetterà, costruirà e opererà la rete a tutto vantaggio dei consumatori, ossia i tifosi che affolleranno gli spalti della storica struttura londinese.

Con questo progetto il club allenato da Antonio Conte potrà offrire ai suoi fan un’esperienza più ricca in tutto lo stadio, abilitando le interazioni digitali tra gli spettatori, con il club, la famiglia e gli amici.

Durante la stagione 2016/2017, il cui il tecnico italiano ha portato il club inglese al suo quinto titolo della Premier League, il Chelsea FC ha sempre registrato il tutto esaurito nelle partite giocate allo Stamford Bridge.

Tanti tifosi, tanta rete

I tanti tifosi hanno utilizzato i loro smartphone per condividere foto e video tramite social media, spesso portando le reti cellulari al limite.

Per assicurare ai visitatori di fruire di un'esperienza digitale senza soluzione di continuità, Ericsson progetterà, costruirà e gestirà una rete di accesso Wi-Fi affidabile e performante che gestirà per conto del Chelsea FC.

Le Small Cell as a Service supportano i modelli di go-to-market degli operatori, consentono a molte aziende di trarre profitto dal Wi-Fi, offrono casi d’uso per la costruzione di nuove reti e migliorano l’esperienza dell’utente finale.

A livello calcistico, nel 2015 il Legia Varsavia è stata la prima squadra di calcio in Europa a firmare un contratto con Ericsson relativo alle Small Cell as a Service. Nel 2016 Ericsson è diventata poi partner per la connettività per lo stadio Ricoh Arena di Coventry, in Inghilterra, che ospita la squadra di Rugby Wasps e Wasps Netball che giocano nella Aviva Premiership.

E sempre in campo sportivo, Ericsson ha già assicurato che le reti mantenessero online i tifosi durante le quattro settimane dei campionati di calcio in Brasile nel 2014, per il Nordic World Ski Championships in Svezia nel 2015, per gli Europei di calcio del 2016 in Francia e per gli eventi sportivi a Rio nell’estate 2016.