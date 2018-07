Del sistema Wi-Fi mesh Deco M9 Plus di TP-Link avevamo parlato qui, in occasione del lancio negli USA. Ora è stata resa nota la data di disponibilità sul mercato italiano, che avverrà in autunno 2018. L’attesa non è quindi lunga e le novità saranno due, non solo una. In autunno saranno infatti lanciati da TP-Link due nuovi sistemi Wi-Fi mesh, Deco M9 Plus e P7.

Entrambi integrano le funzionalità del modello precedente Deco M5 (ne avevamo parlato qui). Quindi la possibilità di configurare e gestire la rete tramite app e le funzioni avanzate di sicurezza e Parental Control. Queste ultime sono sviluppate in collaborazione con lo specialista della sicurezza Trend Micro. I nuovi sistemi integrano anche i servizi smart compatibili con le soluzioni Amazon Alexa e IFTTT. In più, introducono anche delle importanti novità.

Nuovi sistemi Wi-Fi mesh Deco M9 Plus e P7

La novità di Deco M9 Plus è il supporto per ciò che il produttore definisce Smart IoT. Il sistema Wi-Fi mesh è in grado di organizzare autonomamente diverse tipologie di device smart in scenari IoT. Il più classico degli esempi: svegliarsi con una luce naturale e trovare il caffè appena fatto senza alzare un dito. Basterà impostare sull'app uno scenario in cui Deco M9 Plus regoli i dispositivi smart in maniera automatizzata. Ad esempio, una Lampadina LED Smart Wi-Fi LB130 e una Presa Smart Wi-Fi HS100 di TP-Link.

Il Deco P7 introduce la tecnologia Hybrid Mesh. Questa permette la creazione di una rete Wi-Fi anche in aree non raggiungibili con il Wi-Fi mesh puro. Ad esempio in ambienti quali garage, edifici storici con muri spessi o palazzi moderni con pareti schermate. Ciò è reso possibile grazie all'aggiunta del supporto Powerline che sfrutta l'impianto elettrico come un cavo di rete.

Il sistema Deco impiega l'algoritmo ART (Adaptive Routing Technology) per definire una rete Wi-Fi mesh pura o ibrida. All’interno di essa, le diverse unità (fino a 10) comunicano tra loro e selezionano in ogni istante il percorso migliore.

In questo modo si ottiene il risultato di massimizzare le performance e la copertura wireless.

In una rete Wi-Fi mesh pura le unità Deco possono comunicare esclusivamente via Wi-Fi. Con il sistema Hybrid Mesh Wi-Fi possono invece connettersi anche sfruttando la tecnologia Powerline. In tal modo diventa possibile installare unità Deco anche all'interno di zone d'ombra, dove il segnale Wi-Fi è debole.

Maggiori informazioni sul sito del produttore.