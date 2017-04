Il Wi-Fi mesh per la casa: TP-Link Deco M5

Lo avevamo visto debuttare al CES 2017 di Las Vegas, ora il sistema di Wi-Fi mesh Deco M5 di TP-Link è stato ufficialmente lanciato negli Stati Uniti. La disponibilità nelle altre nazioni non è stata indicata ma dovrebbe essere solo questione di qualche tempo. Si tratta di un nuovo sistema di mesh networking dedicato al mercato consumer, come altri che stanno arrivando in questi mesi sul mercato.

Il nuovo prodotto di TP-Link viene proposto sotto forma di un kit denominato Deco M5 Whole-Home Wi-Fi Systems, al prezzo di 299 dollari.

Il kit comprende tre unità wireless di forma circolare e dimensioni contenute. Insieme, le tre unità realizzano una rete wireless che opera contemporaneamente sulle due bande del Wi-Fi (2,4 e 5 GHz) e che presenta un unico identificatore di rete. Qualsiasi client (Mac o device iOS) viene assegnato alla banda di frequenza più opportuna in base alle sue caratteristiche.

Il vantaggio dei sistemi di mesh networking è che aumentano la copertura wireless della casa o dell'ufficio come se avessimo installato più access point, ma appaiono come un'unica rete e i client possono passare dalla copertura di un nodo a quella di un altro in maniera trasparente, senza che ci siano interruzioni percepibili nella connettività.

La banda massima offerta dai Deco M5 è di 400 Mbps a 2,4 GHz e 867 a 5 GHz. Una rete mesh parte dalle tre unità wireless in dotazione, che secondo il produttore bastano a coprire un'area di circa 400 metri quadrati, ma possono arrivare sino a dieci unità.

Una peculiarità del kit Deco M5 è che TP-Link ha sviluppato una partnership con Trend Micro per offrire alcune funzioni di sicurezza della rete wireless. Oltre alle classiche funzioni di firewalling troviamo quelle anti-malware, per il controllo degli accessi alla rete e per il monitoraggio da remoto attraverso l'app mobile che serve a gestire tutto il sistema. Il sistema offre anche funzioni di parental control per evitare che i più piccoli accedano a siti "discutibili" o in orari specifici della giornata.