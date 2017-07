Wi-Fi.Italia.it, accesso wireless gratuito universale

Un’app per i dispositivi mobili iOS e Android, un unico sistema di accesso e la possibilità di connettersi gratuitamente alle reti Wi-Fi pubbliche e private usufruendo dei servizi che le realtà territoriali offrono: è finalmente decollato il progetto Wi-Fi.Italia.it che consente già da ora a cittadini e turisti di connettersi e navigare in rete con smartphone e tablet.

A distanza di un anno dalla firma del protocollo da parte del Mise insieme a Mibact e Agid, si sta intensificando il processo che consente di federare le reti pubbliche e private per avere un unico e semplice sistema di accesso alla rete Wi-Fi, far crescere la rete nei luoghi del turismo e della cultura, sfruttare le reti esistenti per arricchire di dati l’ecosistema del turismo.

Il progetto è aperto a soggetti privati ed enti pubblici dotati di una propria rete: al momento sono stati sottoscritti protocolli d’intesa tra Mise e le Regioni Emilia Romagna, Toscana e la provincia di Trento, mentre nelle scorse settimane sono partiti i progetti pilota a Roma, Milano, Firenze, Prato, Bari e la zona del Polesine in Veneto.

È sufficiente scaricare la app dagli store Apple e Android, registrarsi e navigare automaticamente nei punti di accesso alla federazione di reti Wi-Fi.Italia.it e usufruire di contenuti e servizi dell’ecosistema Turismo che via via saranno messi a disposizione. Nelle versioni future della app verranno introdotti la registrazione con SPID, l’accesso per i Pc portatili, nuovi contenuti e servizi che amministrazioni e istituzioni partecipanti metteranno a disposizione della cittadinanza.

Wi-Fi.Italia.it rientra nel progetto comunitario WiFi4EU volto a creare un mercato unico digitale per offrire la connettività broadband gratuita a residenti e turisti.