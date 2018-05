L’iniziativa Wi-Fi EasyMesh nasce con l’obiettivo di uniformare sotto standard comuni le soluzioni Wi-Fi basate su access point. Negli ultimi tempi si sono diffuse sempre più le soluzioni Wi-Fi mesh basate su access point multipli. Abbiamo visto ad esempio di recente il nuovo sistema della famiglia Linksys Velop.

Wi-Fi Alliance, organizzazione che si occupa di curare gli standard e l’interoperabilità dei network wireless, apre ora un nuovo programma. Wi-Fi Certified EasyMesh è infatti un programma di certificazione focalizzato sugli access point. L’obiettivo è quello di proporre un approccio fondato su standard, per i network basati su access point multipli. Una soluzione che sia uniforme e compatibile e che renda possibile e semplice l’utilizzo di access point di produttori diversi.

Wi-Fi EasyMesh, all’insegna della compatibilità

La tecnologia Wi-Fi EasyMesh nasce per coordinare più punti di accesso in un network Wi-Fi unificato e intelligente. Una rete di questo tipo si adatta in maniera automatica per la copertura ottimale di ogni zona della casa. Sono gli stessi access point “intelligenti” a organizzarsi in modo da ottimizzare copertura e prestazioni della rete Wi-Fi. Una rete dunque che si auto-adatta in base alle condizioni e senza il bisogno dell’intervento dell’utente.

Wi-Fi EasyMesh renderà anche più facile per l’utente l’inserimento di nuovi access point nella rete locale. La piattaforma garantirà infatti negli anni l’interoperabilità tra i device di produttori diversi. Allo stesso tempo, la soluzione offre ai produttori una piattaforma comune e coerente per le architetture basate su access point.

Questa soluzione nasce come programma di certificazione Wi-Fi Certified EasyMesh. La certificazione garantisce l’uniformità degli standard e configurazioni più semplici. Potrà dunque migliorare l’esperienza d’uso degli utenti e anche la sicurezza dei network Wi-Fi. I benefici dell’approccio Wi-Fi Certified EasyMesh si potranno sperimentare anche nelle soluzioni integrate delle smart home connesse.

Maggiori informazioni su questa tecnologia sono disponibili sul sito di Wi-Fi Alliance.