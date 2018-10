Whirlpool propone una risorsa online ai professionisti del settore edile, attraverso il nuovo sito web Whirlpool Pro. Il sito trade è stato sviluppato focalizzandosi sulle esigenze del pubblico professionale. La piattaforma online offre contenuti e risorse create su misura per ogni categoria dell’industria edile.

Costruttori, designer, architetti, distributori e altri professionisti del settore edile potranno trovare informazioni che li aiutino nel loro business.

Tra i contenuti ci saranno anche approfondimenti sulle innovazioni di Whirlpool nel design, nella connettività e nella sostenibilità.

"L'obiettivo di Whirlpool Pro è fornire ai professionisti dell'edilizia strumenti che consentano loro di servire meglio i consumatori”, ha dichiarato Kelly Safis, general manager of Contract Builder Sales della società. "Apprezziamo profondamente le nostre relazioni all'interno del canale dei costruttori, molte delle quali risalgono a decenni fa, e vogliamo garantire che i nostri partner possano contare su di noi per aiutarli a costruire il loro business”.

Le funzionalità di Whirlpool Pro

Sono diverse le tipologie di strumenti che è possibile trovare sul nuovo sito.

Innanzitutto risorse progettate per semplificare il processo di vendita, per ogni professionista del comparto commerciale. Poi, informazioni di background e analisi che aiutino i professionisti del trade a comprendere e far fronte alle tendenze del mercato.

Inoltre novità sulle ultime innovazioni e dettagli sui prodotti e le tecnologie più recenti della società. Nonché approfondimenti provenienti dalle persone che hanno contribuito a crearli.

Il sito offre funzionalità di ricerca avanzata e compatibilità mobile, per consentire agli utenti di accedere alle informazioni ovunque.

Oltre al nuovo sito web, l’azienda ha recentemente dato il via a una campagna di marketing indirizzata al settore, sul “potere della collaborazione” con Whirlpool Corporation. La campagna "Count on Us" sottolinea l'impegno di Whirlpool nel fornire elettrodomestici di qualità, innovazioni mirate e servizi affidabili ai professionisti del settore edile.

La campagna presenta annunci pubblicitari in varie pubblicazioni del settore e guida gli utenti al nuovo sito, che ha sostituito Inside Advantage, il precedente sito trade della società.

Il sito Whirlpool Pro è raggiungibile a questo indirizzo.