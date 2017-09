WhatsApp vara la business app a pagamento per i grandi

WhatsApp si prepara finalmente a monetizzare il proprio servizio, varando una app di business che consente di ricaricare costi sulle grandi imprese che utilizzano l'applicazione di messaggistica per comunicare meglio con i propri clienti.

Se alle piccole e medie imprese WhatsApp offrirà un'app gratuita, prevedibilmente con funzionalità limitate, la soluzione business studiata da WhatApp permetterà alle grandi aziende globali, come compagnie aeree, banche e siti di ecommerce, di fornire ai clienti notifiche utili, come i tempi di volo, conferme di consegna e altri aggiornamenti, pagando.

Ai grandi utenti potranno essere addebitate anche le funzionalità di intelligenza artificiale, affidate all'utilizzo di bot, o le transazioni di ecommerce.

WhatsApp ha anche annunciato l'avvio del programma pilota per la verifica degli account aziendali con un segno di spunta verde, che serve a distinguerli dagli account personali o da quelli cosiddetti fake.

WhatsApp ha iniziato a verificare gli account aziendali, le conversazioni con le aziende vengono crittografate e possono essere bloccate.

L'idea è di creare un motore di ricerca di business, con risultati sponsorizzati opzionali, anche per consentire alle aziende di inviare messaggi anche a pagamento.

Le aziende potranno contattare solamente le persone che hanno fornito il loro numero di telefono e hanno accettato (opt-in) di essere contattati tramite WhatsApp.

Inizialmente la soluzione business enterprise sarà gratuita, ma la previsione è di addebitare le attività a seconda dell'utilizzo.

Alcune funzionalità offerte dalla app di business includono la possibilità di creare un profilo verificato con informazioni come indirizzo, descrizione e ore, oltre a funzioni per aiutare a gestire le chat come messaggi di posta elettronica quando le aziende non sono in grado di rispondere sul momento.