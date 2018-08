L’annuncio arriva direttamente dalle due aziende: WeTransfer ha acquisito le app per iPhone e iPad Paper e Paste. E non solo le app: l’intero team di sviluppatori di FiftyThree entra a far parte di WeTransfer.

Paper by FiftyThree è un’app per la creazione di schizzi dedicata ai creativi, tra le più popolari dell’App Store. Paste, dello stesso sviluppatore, è uno strumento cloud per la realizzazione di presentazioni in team.

FiftyThree è focalizzata nello sviluppo di app per i creativi digitali. Dal canto suo, anche WeTransfer, sin dalla sua fondazione nel 2009, è da sempre un servizio molto utilizzato dai professionisti della creatività.

La possibilità di condividere in maniera semplice e veloce file di grandi dimensioni è particolarmente utile in moltissimi ambiti. Tra questi, studi e professionisti che si occupano di grafica, video, progettazione e multimedia.

WeTransfer e FiftyThree insieme per i creativi

Il team e il bagaglio tecnologico di FiftyThree va ora dunque ad arricchire e potenziare WeTransfer. E, in tal modo, ad accrescere le possibilità offerte ai professionisti della creatività dalla popolare piattaforma di scambio di file.

WeTransfer offre un servizio gratuito di condivisione di file e il servizio premium WeTransfer Plus.

Quest’ultimo offre funzionalità dimensionate per chi ha esigenze lavorative più gravose e pressanti. Consente, tra le altre cose, di inviare file più grandi e di rimuovere la data di scadenza di un trasferimento.

Della piattaforma fa parte anche WePresent, una sorta di bacheca di idee e progetti creativi da tutto il mondo. Con l’acquisizione di FiftyThree e delle sue app Paper e Paste la piattaforma di scambio file sembra dunque voler puntare ora anche sull’authoring creativo.

L’intenzione dell’azienda è quella di espandere la suite di servizi per i creativi, assistendoli dall’ispirazione iniziale fino alla condivisione finale. La platea di utenti di WeTransfer è molto ampia. La piattaforma è utilizzata da più di 42 milioni di utenti al mese, a livello mondiale.

Dal canto suo, Paper ha totalizzato più di 25 milioni di download dall’App Store. L’app è anche stata nominata da Apple “iPad App of the Year” nel 2012, l’anno del suo debutto.

I fondatori di FiftyThree, Georg Petschnigg e Andrew Allen, e i team di Paper e Paste entreranno a far parte di WeTransfer. Essi continueranno a sviluppare la suite di strumenti per i creativi all’interno di WeTransfer. Che non sembra dunque voler rivoluzionare la squadra di sviluppo.

Per WeTransfer, azienda fondata in Olanda, quella di FiftyThree è la prima acquisizione di una società americana. Per il marchio europeo rappresenta un’ulteriore espansione dell’azienda negli Stati Uniti, dopo l’apertura della sede a Los Angeles nel 2016. FifthyThree ha due sedi negli Stati Uniti: a New York e Seattle.