L’app Google Fit è stata sottoposta a un importante aggiornamento, per il quale Google ha lavorato a stretto contatto con la American Heart Association (AHA) e con l’Organizzazione mondiale della sanità.

Una collaborazione tesa a comprendere le basi scientifiche dietro l’attività fisica, con l’obiettivo di migliorare la salute.

Pertanto, il nuovo Google Fit è incentrato su due obiettivi di attività semplici e smart. Questi si basano sulle raccomandazioni dell'AHA e dell'OMS di attività che hanno un impatto sulla salute. Il “motore” degli obiettivi di attività sono i Minuti di movimento e i Punti cardio.

È possibile guadagnare Minuti di movimento per tutte le attività svolte. E mantenersi motivato a fare quei piccoli cambiamenti durante la giornata che possono risultare salutari. Ad esempio: salire per le scale anziché prendere l'ascensore. Oppure incontrare un amico per una passeggiata invece che sedersi in un bar.

Alcune attività, che apportano benefici per la salute ancora maggiori, fanno guadagnare Punti cardio. Si guadagna un punto per ogni minuto di attività moderata, ad esempio aumentando il passo mentre si passeggia con il cane. I punti raddoppiano per attività più intense, come la corsa o il kickboxing.

Google Fit, su Android e Wear OS

Bastano solo 30 minuti di camminata veloce per 5 giorni alla settimana per raggiungere la quantità di attività fisica raccomandata dall'AHA e dall'OMS. Quantità di attività che vede ridurre il rischio di malattie cardiache, migliorare il sonno e aumentare il benessere mentale complessivo.

Durante la camminata, la corsa o il giro in bicicletta durante la giornata, Google Fit rileva automaticamente queste attività. Lo fa utilizzando i sensori dello smartphone o dello smartwatch, come l'accelerometro e il GPS. In questo modo l’app stima anche il numero di Heart Point guadagnati.

Se ci piace un altro tipo di esercizio, possiamo scegliere altre attività, come giardinaggio, pilates, canottaggio o spinning. Google Fit calcolerà i Punti cardio e i Minuti di movimento ottenuti durante l'allenamento.

Google Fit si integra anche con altre app per il fitness quali Strava, Runkeeper, Endomondo e MyFitnessPal. In tal modo non perdiamo i punti che ci spettano. Inoltre l’utente riceve suggerimenti e consigli per regolare gli obiettivi nel tempo in base all’attività. Il diario mostrerà le attività, i risultati e il progresso degli obiettivi attraverso ​​tutte le app.

Le modifiche sono introdotte dall’aggiornamento di Google Fit sui telefoni Android e sui device Wear OS by Google.

Maggiori informazioni sono disponibili a questo indirizzo.