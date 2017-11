Wellness digitale, TeamSystem acquista la startup EvolutionFit

TeamSystem ha acquisito EvolutionFit, innovativa start-up del settore wellness nata nei pressi di Torino.

Dedita a palestre, personal trainer e amanti dello sportl, EvolutionFit è considerata un'avanzata soluzione online per l'allenamento.

TeamSystem offre soluzioni e servizi per la digitalizzazione di imprese e professionisti. Nel 2016 ha registrare un fatturato di circa 294 milioni di euro. Il Gruppo ha un organico di circa 2.000 dipendenti e può contare su una rete di oltre 800 strutture tra software partner e sedi dirette al servizio di oltre 250.000 clienti

L’utente, infatti, ha a disposizione tutti gli strumenti più evoluti per la gestione digitale dei suoi programmi wellness e fitness: schede allenamento, valutazioni corporee, plicometria, piani alimentari, archivio esercizi, archivio alimenti.

Tutto ciò è accompagnato da un’interfaccia intuitiva ed accattivante e dalla professionalità nel backend di un team di esperti dedicato.

A oggi la start-up ha circa 150.000 utenti, ha effettuato circa 127.000 misurazioni e valutazioni corporee e generato più di 580.000 schede di allenamento personalizzate per i suoi utenti.

EvolutionFit può essere utilizzato su qualsiasi device e oltre ad avere una versione dedicata agli utenti finali, dispone anche della versione dedicata alle palestre e ai personal trainer che possono essere sempre in contatto con i propri clienti fidelizzandoli.

Come ha dichiarato Federico Leproux, Amministratore Delegato di TeamSystem, in una nota relativa all'acquisizione, “EvolutionFit è una start-up che ha creato un prodotto innovativo, ha un’ottima base clienti e grandi potenzialità che potranno diventare realtà in un gruppo solido ed orientato all’innovazione digitale come TeamSystem. Questa acquisizione, inoltre, rientra nella nostra strategia di investimento in business verticali utili ad espanderci, rafforzarci e a diversificare le nostre attività”.