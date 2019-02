Progetti Web, Ovh triplica l’offerta cloud

Cloud Web è una soluzione di hosting plug and play che consente il lancio rapido e sicuro di applicazioni Web scalabili che Ovh ha proposto in Europa per la prima volta lo scorso anno.

La gamma Cloud Web combina la libertà di configurazione, derivata dalla disponibilità di un server isolato, con la velocità SSD per sviluppare progetti Web.

Cloud Web è una soluzione indicata per le web agency, i freelance, gli sviluppatori che possono creare rapidamente e facilmente progetti per i loro clienti e beneficiare della flessibilità della propria piattaforma di hosting web, gestita da OVH, come classico hosting condiviso: mono o multisito, scelta del runtime (PHP/Node.js), database (MySQL/MongoDB) e variabili d'ambiente.

Il servizio viene indirizzato anche alle aziende che desiderano sviluppare il proprio sito professionale o di e-commerce su una risorsa isolata, ma senza dover disporre delle competenze di amministrazione del sistema.

Ora il cloud provider europeo annuncia il lancio di Cloud Web 2 e Cloud Web 3.

Cloud Web 2 e Cloud Web 3 offrono risorse aggiuntive, maggiore spazio di archiviazione, più memoria RAM, insieme alla possibilità di eseguire contemporaneamente due sistemi di gestione database attivi (MySQL/MongoDB), con tutti i database che l'utente intende utilizzare.

Cloud Web 3 è anche dotato di più Cpu (2 vCore a 2,4 GHz), una memoria di 8 GB di RAM e una capacità di archiviazione SSD da 65 GB. Offre la possibilità di attivare contemporaneamente due ambienti di runtime simultanei e di gestire nello stesso momento linguaggi di programmazione come PHP e Node.js.

Le offerte della gamma continueranno ad essere aggiornate con l'aggiunta di nuovi linguaggi (come Python, Ruby on Rails) e sistemi di gestione dei database (come PostgreSQL).