Web hosting per WordPress professionale

Agenzie web, consulenti marketing e sviluppatori web che usano WordPress come piattaforma CMS per lo sviluppo dei loro progetti web, sono sempre alla ricerca del miglior web hosting

La premessa è che tutti gli hosting provider hanno un’offerta per WordPress e sembrano tutti uguali. Molte offerte di web hosting hanno anche costi molto convenienti.

Ma allora perchè agenzie web, consulenti marketing e sviluppatori web sono sempre in cerca di alternative di web hosting WordPress? Non è tutto oro quello che luccica!

All’inizio appena messo su il sito sembra che funzioni tutto alla perfezione. Poi ad un certo punto iniziano i problemi.

Il sito WordPress diventa all’improvviso inaspettatamente lento, senza che siano stati fatti aggiornamenti del template o installazione di nuovi plug in.

Il provider vi spegne il sito perchè sono arrivati più visitatori di quelli che il vostro piano prevede, quindi vi obbliga a fare un upgrade ad un piano decisamente più costoso.

Le performance del sito degradano in maniera vertiginosa e diventa di difficile navigazione quando ce un leggero picco di utenti. Fare una campagna newsletter o ADWords può trasformarsi in un boomerang.

Dal punto di vista della sicurezza del sito si viene lasciati al proprio destino rendendo più faticoso il vostro lavoro. L’Antivirus è un servizio extra a pagamento e così anche il backup.

Un giorno vi rendete conto che vi serve un pò più di ram per far andare meglio WordPress con il db mysql che ha accumulato un bel pò di pagine e l’unica cosa che potete fare con il vostro piano hosting è passare a quello superiore che ha un prezzo nettamente più alto perchè si va a pagare anche per risorse che non vi servono, come lo spazio disco.

Allora vediamo come RocketWeb Hosting si distingue da blasonati provider come SiteGround e GoDaddy e può essere considerato una scelta conveniente sia economicamente che a livello tecnico.

RocketWeb è il web hosting rivolto ai Geek, persone che sanno cosa serve e cosa vogliono, non scelgono a caso il provider internet per i propri progetti e non guardano unicamente al costo. RocketWeb, GoFast perchè è il web hosting con prestazioni garantite, superiori e senza compromessi. I server RocketWeb possono ospitare un numero predefinito di siti web e questo consente di sapere anticipatamente quali performance si possono ottenere e quali perfomance possono essere garantite ai clienti. RocketWeb, GoScaling perchè è il solo piano hosting che può essere completamente personalizzato. A differenza della maggior parte delle offerte di piani hosting, RocketWeb consente di scegliere parametri che di solito non vengono indicati ma che si possono trovare in postille solo nei contratti. RocketWeb è un'offerta unica e originale, sicuramente non convenzionale, come i clienti a cui è destinata, i Geek!

Tecnologie Superiori, Performance garantite

Le tecnologie utilizzate da Rocketweb sono leader di settore. Sono le uniche in grado di offrire l'assegnazione specifica di risorse computazionali come Frequenza della Cpu, memoria Ram dedicata, velocità e numero di accessi contemporanei.

Inoltre, viene garantita una sicurezza senza eguali grazie al Cage File System. Un sistema di caching altamente performante aiuta ad avere un sito sempre al massimo della velocità.

Hosting Scalabile quando serve

Quando il vostro progetto cresce anche il vostro piano hosting può crescere secondo le vostre

esigenze. Se il sito necessita di più potenza sulla CPU per velocizzare calcoli o altre operazioni è possibile incrementare la potenza della CPU aggiungendo ulteriori MegaHertz. Se il database cresce di dimensioni, potrebbe essere necessario aumentare la memoria RAM riservata e potrete farlo in qualsiasi momento. Se gli utenti contemporanei aumentano o se il vostro sito ha molte immagini ed avete bisogno di più velocità disco, potrete aumentare tali valori.

Accessi Contemporanei

L'obiettivo di un sito web, sia esso una vetrina aziendale, un blog, un sito di e-commerce o una landing page, è quello di avere tanti visitatori. E quando la vostra campagna marketing viene avviata su Adwords, Facebook o Twitter, la vostra Dem raggiunge i destinatari o il vostro lavoro SEO ottiene i suoi effetti, ecco che si moltiplicano gli accessi al sito, su cui vi aspettate che avvengano le conversioni.

Se le caratteristiche del vostro hosting sono adeguate, i visitatori non dovranno attendere lunghi tempi di caricamento della pagina. Diversamente potrebbero essere impossibilitati a navigare il sito in tempi ragionevoli o addirittura potrebbero ricevere errori dal web server.

Gli accessi contemporanei ad un sito web sono il TALLONE DI ACHILLE DI TANTI HOSTING CONDIVISI.

CPU

Quando un database viene interrogato da una pagina web, la CPU svolge un ruolo chiave. Il web server dovrà impegnarsi per un certo periodo di tempo e per una certa potenza (MHz), affinchè la richiesta possa essere soddisfatta velocemente. Se il web server che ospita tanti altri siti web è oberato di lavoro, il vostro sito non avrà la garanzia di poter contare sulla potenza adeguata, utile a svolgere il compito richiesto. I risultati possono essere diversi. Da una parte un tempo di caricamento maggiore, oppure in casi estremi un errore di "time out".

Sapere quanti MHz della CPU sono garantiti per il vostro web hosting è una certezza alla quale non potete rinunciare.

Memoria RAM e Database

Molti piani hosting sono economici e permettono di avere database molto grandi, fino a 2Gb. Devi sapere che serve allocare tanta ram, almeno quanto la dimensione del db (o la somma delle dimensioni di più db), per avere poi performance adeguate.

Quando trovi un Hosting che promette di poter avere database mysql di grandi dimensioni, accertati che ti sia data la prima garanzia, ovvero che la memoria allocata al tuo progetto sia uguale o superiore alla dimensione massima del Database.

Diversamente ciò che non è nella RAM, sarà letto dal disco del server.

La RAM è 100 mila volte più veloce del disco nell'accesso ai Database.

Connessioni Contemporanee al secondo

Abbiamo parlato di due elementi fondamentali, quali la memoria RAM e la CPU. Non conoscere i valori di questi due parametri a volte potrebbe non sembrare determinante. Infatti quando si mette in test un sito web, si fanno tutte le prove del caso per capire se risponde velocemente...e tutto sembra andare per il verso giusto. Ma ricordatevi che in quel momento ci siete solo voi che state testando il sito web. Cioè c'è 1 solo accesso! Quando invece il sito va in produzione e vengono avviate tutte le attività utili a far convergere il maggior numero di visitatori sul sito, si verificheranno tanti accessi contemporanei. Conoscere il numero massimo di accessi contemporanei al secondo che il web provider ha garantito per il vostro hosting è di fondamentale importanza. C'è una correlazione stretta tra numero di accesso contemporanei (processi) e i valori di CPU, RAM e I/O disco.

Non è possibile pensare che il web hosting sia in grado di soddisfare tanti accessi contemporanei senza adeguate risorse garantite in termini di CPU, RAM e I/O disco.

Sali a bordo di chi fa scelte consapevoli!

SUPPORTO

Supporto tecnico disponibile e preparato ad assistere i clienti in tutte le fasi del progetto.

