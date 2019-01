Voltage SecureData: soluzioni innovative per la Data Enterprise Security

La gamma di soluzioni Voltage di Micro Focus abilita una protezione costante dei dati durante l’intero ciclo di vita con un approccio dato-centrico. Alla base una serie di tecnologie innovative e brevettate di cifratura.

Gestire e proteggere le informazioni richiede il giusto equilibrio tra protezione, accessibilità e costo sostenibile. È dimostrato che le aziende che utilizzano tecnologie di cifratura risultano più efficienti nell’individuazione e nel contenimento degli attacchi informatici e questo si traduce direttamente in un risparmio dei costi.

Una protezione che mette al centro il dato

Tuttavia, per garantire una protezione efficace è necessario che i dati restino cifrati in tutti gli stati in cui si trovano nel corso del loro ciclo di vita ovvero quando sono memorizzati in un formato persistente, quando sono in movimento tra due punti o due reti e in condizioni di utilizzo da parte di un’applicazione.

Micro Focus garantisce questo livello di protezione tramite le soluzioni Voltage SecureData, adottando un approccio di protezione “data centrico” che prevede di implementare il meccanismo di difesa e protezione direttamente sul dato o sui sistemi che lo trattano. Alla base di questo approccio vi è l’utilizzo di tecnologie specifiche e brevettate di cifratura e tokenizzazione che rendono i dati inutilizzabili anche nel caso di sottrazione.

Soluzioni specifiche per ogni esigenza

Con la suite di tecnologie di crittografia Voltage SecureData Enterprise, Micro Focus mette a disposizione una serie di soluzioni adatte a diverse esigenze specifiche.

Voltage SecureFile è una soluzione per la cifratura di file e documenti utilizzati da individui e gruppi, indipendentemente dalla loro collocazione. Questa soluzione può essere implementata come applicazione desktop, processo di crittografia batch, soluzione integrata con portali di collaborazione oppure come un servizio di cifratura completamente gestito per SecureMail Cloud.

Alle nuove esigenze di gestione sicura dei Big Data, Micro Focus indirizza Voltage SecureData for Hadoop and IoT, una soluzione che applica un livello di protezione al campo dei dati e dei suoi sottocampi, senza alterarne il formato originale, mantenendo l'integrità referenziale tra insiemi di dati distribuiti.

Voltage SecureData Web è la soluzione software che protegge i dati sensibili acquisiti nel browser, partendo dal punto in cui l’utente inserisce i dati personali (per esempio il suo numero di carta di credito) e mantenendo la protezione attraverso il livello Web e di bilanciamento del carico, il livello applicativo, l’infrastruttura cloud inclusi i sistemi IT e le reti sovrastanti, fino alla destinazione host.

Alle esigenze della forza lavoro mobile si indirizza Voltage SecureData Mobile, una soluzione scalabile per la protezione end-to-end dei dati sensibili inviati tramite dispositivi mobili, in ambiente iOS e Android.

Voltage SecureData Payments è un framework completo per la protezione delle transazioni di pagamento realizzato sulla base di tecnologie di cifratura e gestione delle chiavi. Questa soluzione protegge i dati di pagamento garantendo che le informazioni associate al titolare della carta di pagamento non siano mai in chiaro in qualsiasi punto del flusso transazionale proteggendoli fino al sistema di back-end.

Infine, Voltage SecureMail affronta le esigenze di protezione della posta elettronica e può essere installata sia on-premise sia su cloud pubblici o privati, come pure in ambienti ibridi (per esempio con Office 365). Sia il messaggio sia gli allegati sono cifrati e protetti in modo che, anche se la posta venisse intercettata, il contenuto criptato non sarebbe di alcun utilizzo.