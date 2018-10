Volkswagen e Microsoft collaboreranno per accelerare la trasformazione digitale della casa automobilistica tedesca. L’annuncio della partnership strategica tra le due aziende arriva direttamente da Volkswagen.

Il terreno comune della collaborazione sono i servizi cloud e le auto connesse. Nello specifico, Volkswagen abbraccia la piattaforma Microsoft Azure come base per l’Automotive Cloud e i servizi relativi alle auto connesse.

Per Volkswagen è un passo decisivo nella sua trasformazione in un mobility provider con una flotta di veicoli connessi. Volkswagen creerà un nuovo ufficio di sviluppo per l’Automotive Cloud in Nord America. E sarà Microsoft ad aiutare e supportare il suo sviluppo iniziale.

In questa partnership strategica, Volkswagen e Microsoft collaboreranno nello sviluppo del Volkswagen Automotive Cloud. Un cloud dedicato all'industria automobilistica, che supporterà tutti i futuri servizi digitali e le offerte di mobilità di Volkswagen.

Auto connesse, con Volkswagen Automotive Cloud

A partire dal 2020, annuncia Volkswagen, oltre 5 milioni di nuovi veicoli del marchio all'anno saranno pienamente connessi al cloud. E, pertanto, entreranno a far parte dell'Internet of Things (IoT).

La collaborazione tra le due aziende servirà a fondere l'expertise Microsoft del cloud con l'esperienza di Volkswagen nel settore automobilistico. Pertanto, insieme, le due società svilupperanno la base tecnologica per un cloud completo per l’industria automobilistica.

In futuro, tutti i servizi in-car del gruppo saranno basati sulla piattaforma cloud Microsoft Azure. Attraverso il Volkswagen Automotive Cloud, l’azienda ottimizzerà l'interconnessione tra veicolo, piattaforma cloud e servizi incentrati sul cliente. Ciò, per tutti i marchi del gruppo Volkswagen, in modo da offrire un’esperienza coerente sull’intero portafoglio. Inoltre, con la realizzazione del Volkswagen Automotive Cloud, sarà possibile fornire nuovi servizi e soluzioni.

Il nuovo centro di sviluppo Volkswagen dedicato al cloud automobilistico sarà costituito vicino alla sede centrale di Microsoft. Microsoft fornirà supporto e risorse per aiutare a far nascere e crescere il centro. Volkswagen prevede che la forza lavoro raggiungerà circa 300 ingegneri nel prossimo futuro.

Sul lungo termine, le soluzioni sviluppate attraverso questa partnership strategica verranno estese ad altri marchi del Gruppo Volkswagen. Così come in tutte le regioni del mondo. Questa costituirà quindi la base tecnologica per tutti i servizi customer-centric dei marchi del gruppo.

In futuro, quindi, la flotta di auto Volkswagen sarà fatta di hub Internet of Things mobili, collegati da Microsoft Azure.