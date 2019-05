Il VoIP fa il giro d’Italia con VoipVoice

Prendono il via i VoipDays 2019, gli incontri di VoipVoice aperti alla community di system integrator, installatori e professionisti della telefonia VoIP, ai partner di VoipVoice e a chi non lo è ancora ma vuole saperne di più.

Il giro d’Italia in VoIP parte dal Friuli Venezia Giulia per arrivare in Puglia, passando per Trentino Alto Adige, Campania, Puglia, Umbria, Marche, Liguria e Piemonte durante i mesi di maggio e giugno 2019, con giornate dedicate alla scoperta delle opportunità di business grazie alla telefonia VoIP e alle connettività performanti, con case history reali e occasioni di networking.

Tanto VoIP ma non solo quindi, perchè l’obiettivo della società di Montelupo Fiorentino è far capire come utilizzare questa tecnologia per diffondere l’innovazione e digitalizzare le aziende italiane.

Ogni mese circa 3 milioni e mezzo di telefonate in VoIP passano dai server e dalla piattaforma di VoipVoice. Con sede a Montelupo Fiorentino, VoipVoice ha circa 8.000 clienti e 600 rivenditori in tutte le regioni, certificazioni e collaborazioni con le aziende leader del mercato VoIP, italiane e straniere. VoipVoice è provider di numeri voip flat, voipfax, adsl, FTTC, fibra, FTTH, connettività satellitare e radio.

Il VoIP modifica l’organizzazione dei processi aziendali e rappresenta un vero e proprio cambio di paradigma.

La potenzialità vanno dai minori costi di infrastruttura alle più basse emissioni di CO2 con riduzione di inquinamento, dalla mobilità alla molteplicità dei canali voce, dallo Smart Working fino ai web meeting.

“Durante i VoipDays raccontiamo chi è VoipVoice, tutta la nostra realtà e la nostra filosofia aziendale. - spiega Simone Terreni, Managing Director VoipVoice - Noi veramente crediamo nel VoIP come evoluzione del mercato delle TLC, per questo vogliamo incrementare sempre di più la nostra community. È un’occasione per presentare noi stessi ed illustrare le procedure, i servizi, la modulistica e i percorsi formativi che offriamo - continua Terreni - ma soprattutto per far comprendere appieno le potenzialità di business e di crescita che ci sono. Questa è solo la prima parte del Tour 2019, ad ottobre replicheremo nelle altre regioni che non sono state toccate in questi mesi!”.

Il calendario dei VoIPDay

17/05 VOIPDAY FRIULI VENEZIA GIULIA

21/05 VOIPDAY TRENTINO ALTO ADIGE

30/05 VOIPDAY CAMPANIA

11/06 VOIPDAY PUGLIA

20/06 VOIPDAY UMBRIA

21/06 VOIPDAY MARCHE

25/06 VOIPDAY LIGURIA

26/06 VOIPDAY PIEMONTE