Vodafone apre la porta IoT al mondo consumer

Vodafone entra nel mercato IoT consumer con il lancio di V by Vodafone, per consentire ai clienti di connettere milioni di prodotti per il tempo libero e la casa alla piattaforma di connettività IoT del gruppo.

V by Vodafone è il nuovo ecosistema che consente di connettere e gestire una varietà di oggetti IoT, alcuni dei quali scelti da Vodafone per entrare nel mercato Consumer, tra cui un dispositivo per l’auto, una videocamera 4G, un tracker per gli animali domestici e uno per oggetti come borse e valigie.

La linea di prodotti V by Vodafone è stata sviluppata tenendo conto di ricerche di mercato che hanno coinvolto oltre 15 mila clienti in Germania, Italia, Spagna e Regno Unito

La strategia di Vodafone per IoT Consumer fa leva sull’esperienza acquisita negli anni nel mercato enterprise, per il quale il Gruppo gestisce oltre 59 milioni di oggetti connessi e una piattaforma per la gestione di diverse soluzioni in molteplici settori.

L’ecosistema V by Vodafone comprende vari elementi: SIM; applicazione, gestione europea, unico piano tariffaro, marketplace.

V-Sim by Vodafone è una SIM specificatamente pensata per essere utilizzata all’interno di oggetti connessi, da oggi in dotazione con ciascun prodotto della linea V by Vodafone, e dal prossimo anno acquistabile anche singolarmente e presso altri rivenditori.

L’applicazione per smartphone V by Vodafone consente di gestire attraverso un’unica interfaccia tutte le V-SIM dei propri dispositivi IoT, in modo semplice e intuitivo. Per attivare i prodotti basta inquadrare il QR code presente sulla confezione, selezionare il pagamento, e associare il prodotto alla propria SIM Vodafone Consumer.

Grazie all’estensione della rete Vodafone i clienti potranno gestire ogni dispositivo in tutta Europa. Rispetto ai dispositivi funzionanti con WiFi, infatti, i prodotti V by Vodafone potranno contare su una connessione stabile, ovunque si trovi il segnale di rete mobile.

Un unico piano tariffario, calcolato in base alla tipologia di oggetto da connettere, per rendere più semplice la gestione di più dispositivi associati allo stesso numero Vodafone, con addebito su un’unica fattura e senza costi aggiuntivi.

Nel 2018 Vodafone lancerà un marketplace aperto a sviluppatori IoT, che consentirà di ampliare ulteriormente il portafoglio di prodotti.

I primi prodotti della linea V



I primi quattro prodotti V by Vodafone presentati in occasione del lancio sono V-Auto by Vodafone, V-Bag by Vodafone, V-Camera by Vodafone e V-Pet by Vodafone. Altre categorie seguiranno nel 2018.

Tutti i prodotti V by Vodafone possono essere acquistati nei negozi Vodafone selezionati in Italia, Germania, Spagna e Regno Unitoo online.

V Auto by Vodafoneutilizza la stessa tecnologia IoT sviluppata da Vodafone per connettere alcuni modelli d’auto delle principali case automobilistiche. Il dispositivo “Plug & Drive” è compatibile con i principali modelli di auto prodotti dal 2002 in Europa. Il dispositivo “V Auto by Vodafone” può essere installato e configurato nella macchina in pochi secondi, direttamente dal cliente.

Una volta connesso, V-Auto by Vodafone consente di accedere alla chiamata SOS per ricevere aiuto in caso di emergenza o di incidente. In caso di mancata risposta da parte dell’automobilista verrà effettuata una chiamata automatica ai servizi di emergenza; a “Trova la mia auto”, per geo localizzare e monitorare la posizione del proprio veicolo; a “Livello di sicurezza della guida”: il punteggio che consente al guidatore di controllare e valutare il proprio stile guida per ogni percorso, con l’obiettivo di migliorare e rendere più sicuro e sostenibile il proprio modo di guidare.

V-Camera by Vodafone, la video camera di sicurezza in alta definizione che si connette in automatico alla rete Vodafone. Grazie ad essa, i clienti potranno monitorare e registrare da remoto qualsiasi luogo coperto da rete 3G e 4G.

V-Pet by Vodafone, il tracker per animali domestici che consente di monitorarne la posizione, i movimenti e lo stato di attività. Il dispositivo consente anche di selezionare una o più aree entro le quali l’animale può muoversi in libertà, ricevendo degli alert nel caso in cui queste fossero oltrepassate.

V-Bag by Vodafone, il tracker per valigie, borse a mano e zaini pensato per ridurre il rischio di furti e smarrimento. Anche in questo caso, è possibile impostare una o più aree entro le quali la borsa può essere spostata, ricevendo degli alert nel caso in cui queste fossero oltrepassate.