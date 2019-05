Vodafone UK ha annunciato che accenderà il suo network 5G il 3 luglio 2019 nel Regno Unito, con il roaming 5G disponibile quest'estate.

In quella data, Vodafone UK renderà disponibile la propria rete 5G sia per i clienti consumer che per quelli business in sette città del Regno Unito. L’operatore ha anche annunciato quella che definisce una primizia mondiale: offrirà infatti anche il roaming 5G nel Regno Unito, Germania, Italia e Spagna nel corso dell'estate.

Con questo annuncio, sottolinea l’azienda, Vodafone UK diventa il primo operatore nel Regno Unito a fissare una data ufficiale di switch-on. Le sette città in cui sarà abilitata la rete 5G saranno: Birmingham, Bristol, Cardiff, Glasgow, Manchester, Liverpool e Londra. Queste saranno anche tra le prime città al mondo a poter fruire della tecnologia mobile di nuova generazione, e della sua velocità e reattività.

Inoltre, entro la fine dell'anno seguiranno anche: Birkenhead, Blackpool, Bournemouth, Guildford, Newbury, Portsmouth, Plymouth, Reading, Southampton, Stoke-on-Trent, Warrington e Wolverhampton.

Servizi, prodotti e iniziative per il 5G, nel Regno Unito

Vodafone UK ha annunciato che il prezzo dell’offerta 5G sarà uguale a quella del 4G sia per i clienti consumer che per quelli business. Inoltre, una scelta di smartphone 5G sarà disponibile per l'acquisto online o nei negozi Vodafone nel corso dell'estate.

Oltre agli smartphone, Vodafone UK offrirà anche un router 5G per l'uso in casa e in ufficio. Questa soluzione offrirà una connessione ad alta velocità ai clienti privi di una linea fissa. Sarà inoltre utile per clienti che desiderano sostituire la loro banda larga domestica o aziendale, o che necessitano di una seconda connessione, ad esempio di backup, o che necessitano dell'accesso a Internet per eventi all'aperto.

Vodafone UK sta anche creando centri di innovazione digitale e incubatori in tutto il Regno Unito. Presto aprirà un technology centre presso l’hub MediaCity, Salford, Greater Manchester, e ha annunciato il progetto per un nuovo importante impianto 5G presso la Ricoh Arena, sede dei club di rugby e netball dei Wasps. In base al nuovo accordo di sponsorizzazione e tecnologico con i Wasps, Vodafone UK equipaggerà lo stadio di rugby e il centro di netball con le ultime tecnologie 5G e Internet of Things.

Tra i device compatibili 5G tra cui i clienti Vodafone UK potranno scegliere, il primo a essere disponibile sarà lo smartphone Xiaomi Mi MIX 3 5G, dal 23 maggio 2019. Abbiamo visto qui come anche l’operatore svizzero Sunrise abbia già iniziato le vendite del Mi MIX 3 5G di Xiaomi.

Il Samsung S10 5G e lo Huawei Mate 20 X (5G) saranno invece disponibili per il pre-ordine a fine mese; Huawei Mate X (5G) e l’home router 5G esclusivo Vodafone UK, denominato 5G Gigacube, arriveranno quest'estate, tutto ciò chiaramente sempre nel Regno Unito.

Vodafone Italia: crescono gli utenti 4G

Parallelamente, Vodafone Italia ha comunicato di aver chiuso l’anno fiscale al 31 marzo 2019 con ricavi da servizi pari a 4.979 milioni di euro (-5,9% rispetto all’anno precedente). I risultati, evidenzia l’azienda, risentono degli effetti della regolamentazione e della pressione competitiva sul segmento mobile, solo parzialmente compensati dalla crescita dei ricavi e della base clienti di rete fissa.

Un dato positivo è nel numero di clienti 4G di Vodafone Italia, che raggiunge quota 12,5 milioni, in crescita del 2,4% rispetto all’anno precedente.

La rete 4.5G, informa ancora Vodafone Italia, è disponibile in 24 città, di cui 23 a 1 Gigabit al secondo. La copertura della rete 4G raggiunge il 98,2% della popolazione in 7.358 comuni, di cui oltre 2600 in 4G+.

I ricavi da servizi di rete fissa, prosegue la comunicazione della società, sono stati pari a 1.086 milioni di euro (+9,6%), altro dato positivo. Continua la crescita dei clienti di rete fissa, mette in evidenza l’operatore italiano: sono pari a circa 3 milioni di clienti, di cui 2,8 milioni in banda larga, in crescita dell’11% rispetto all’anno precedente (+282.000).

I clienti che hanno scelto la fibra Vodafone raggiungono quota 1,7 milioni in crescita del 46,3% rispetto all’anno precedente (+ 530.000 clienti). I servizi in fibra sono disponibili in 2.328 città italiane, di cui 67 coperte dalla fibra fino a 1 Gigabit al secondo, informa ancora l’azienda.