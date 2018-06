La voce entra nell’intelligenza artificiale: axélero adotta Spitch

axélero ha scelto le soluzioni voce di Spitch, società svizzera specializzata in analisi del linguaggio parlato, per integrare l’offerta di axel.ai, la piattaforma di intelligenza artificiale di ispirazione quantistica progettata da axélero Next.

L’integrazione con servizi vocali consente di convertire il linguaggio naturale in testo e viceversa, permettendo agli utenti di axel.ai un’interazione di alta qualità, anche tramite il canale telefonico.

Inoltre, l’integrazione include la possibilità di offrire la sentiment analysis, così come verifica e identificazione degli interlocutori in ogni interazione vocale. Spitch è stat scelta perché offre una tecnologia compatibile al 100% con la piattaforma axel.ai e con gli standard qualitativi adottati.

Per Stefano Mancuso, Head of axélero Next, “grazie alla combinazione di algoritmi di machine learning semantici e fonetici, axel.ai può offrire un servizio migliore nei campi in cui la voce è il canale di comunicazione preferito. Ora siamo in grado di fornire sentiment analysis e servizi di riconoscimento biometrico dall’impronta vocale, con miglioramento della customer experience”.

Per Piergiorgio Vittori, Global Development Director e Country Manager Italy di Spitch, “Stiamo offrendo una customer experience di livello superiore, indipendentemente dal canale di interazione, come parte del processo di trasformazione digitale a vantaggio di qualsiasi tipologia di cliente: diamo un miglior servizio ottimizzando i costi.”