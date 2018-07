Vmware, il nuovo country manager è Raffaele Gigantino

Raffaele Gigantino è stato nominato Country manager per l'Italia di Vmware. Nel ruolo Gigantino continuerà a supportare la crescita delle attività italiane di VMware aiutando le imprese e le organizzazioni governative del Paese ad abbracciare e accelerare la propria trasformazione digitale e riporterà direttamente a Henri van der Vaeren, vice president VMware SEMEA.

Prima di approdare in VMware Raffaele Gigantino è stato Director Solution Sales per Data e Artificial Intelligence - Cloud & Enterprise per l’area Western Europe in Microsoft, gestendo un team di oltre 100 professionisti.

Sempre in Microsoft in precedenza ha ricoperto il ruolo di Direttore Vendite per la Pubblica Amministrazione Centrale.

Ha iniziato la carriera professionale in Cisco Systems Italia, dove ha ricoperto ruoli di prevendita e, successivamente, di vendita.

VMware ha anche annunciato che Alberto Bullani, ex country manager di VMware Italia, è stato promosso a Senior Director VMware vSAN e HCI per la Regione SEMEA.

In questo ruolo Bullani è responsabile della strategia per promuovere ulteriormente la crescita e l'adozione della linea di prodotti vSAN / HCI, uno dei segmenti di business in più rapida crescita all'interno di VMware.