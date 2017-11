Le novità di Visual Studio 2017

La seconda beta di Visual Studio 2017 versione 15.5, da poco pubblicata, migliora le capacità per C++ e debugging e supporta il framework Angular 2 JavaScript.

Il compilatore e la libreria standard di Visual Studio 2017 15,5 beta hanno ottenuto i seguenti supporti per lo standard C++17: il compilatore supporta circa il 75% delle funzioni di C++ 17; la generazione di codice C++ è stata migliorata; le nuove Core Guideline C++ dovrebbero garantire la qualità del codice C++; supporto per Google Test Framework; i workload di Linux C++ supportano la compilazione incrociata per i microcontrollori Arm. La piattaforma supporta i file di template inline e. ngml, tramite Angular 2. Questo aiuta lo sviluppo di TypeScript e JavaScript.

Visual Studio migliora le gestione della memoria

Per TypeScript e JavaScript è stato risolto un problema che causava l'utilizzo di più memoria rispetto a quanto previsto. Per migliorare le prestazioni e l'affidabilità nei progetti di grandi dimensioni, è stata aggiunta un acheckbox Only Analyze Projects Which Contain Files Opened in the Editor nella pagina JavaScript/TypeScript Text Editor Project Options.

La funzionalità di debug IntelliTrace aggiunge il supporto per le applicazioni Asp.Net in esecuzione in Iis (Internet Information Services) Express. Il debugging Stepback, introdotto nella prima beta, fornisce un'istantanea di un'applicazione su ogni breakpoint e fase di debugger, aiutando il processo di revisione dello sviluppo.

La funzionalità remote task consente agli sviluppatori di eseguire un comando su un sistema remoto definito in Visual Studio Connection Manager. Gli sviluppatori possono anche copiare i file nel sistema remoto.

La casella di controllo F# Language Support nel carico di lavoro per lo sviluppo del desktop .Net è stata rinominata in F# Desktop Support, a dimostrazione del fatto che include solo i modelli F# e. Net Framework.

Il supporto a F# è installato per impostazione predefinita con un carico di lavoro che richiede .Net Core 2.0. F#

