Virtuademy, la realtà virtuale per la formazione del personale

La soluzione Virtuademy testimonia come l'avvento delle tecnologie consumer di realtà virtuale ha aperto nuove possibilità per il mondo della formazione, creando soluzioni largamente più coinvolgenti e immersive delle tradizionali alternative di formazione digitale.

È per questo che numerose aziende dalla forte spinta innovativa e provenienti da diversi settori merceologici, stanno cominciando a implementare la realtà virtuale come strumento chiave per formazione del personale.

È in questo scenario, infatti, che nasce Virtuademy, la piattaforma di Simulation & Training in realtà virtuale di AnotheReality.

La piattaforma è frutto di tre anni di esperienza, realizzata insieme a player industriali italiani e internazionali, e in collaborazione con alcune delle principali società di formazione aziendale.

Virtuademy permette di declinare scenari di formazione complessi in un ambiente sicuro e controllato: all'interno dell'esperienza software il senso di presenza e coinvolgimento è potente, reso possibile dal realismo delle interazioni e delle ambientazioni.

Virtuademy è particolarmente utile per simulare ambientazioni e scenari difficilmente accessibili o ricreabili (ad esempio macchinari industriali, condizioni di sicurezza ad alto rischio), creando uno spazio sicuro dove gli studenti possono esplorare problematiche complesse e testare soluzioni senza rischi.

L'efficacia dell'immersività unita alla potenza del learning by doing, rendono Virtuademy una piattaforma in grado di garantire gli stessi risultati della formazione dal vivo, senza i costi e i rischi connessi, e con tutti i vantaggi di un prodotto digitale (scalabilità, ubiquità, portabilità, replicabilità).

Le caratteristiche di Virtuademy la rendono una più sofisticata soluzione di Simulation & Training con realtà virtuale.

Alta qualità grafica, con asset grafici creati da zero, declinati da CAD o da fotogrammetria

Interazioni avanzate e complesse, costruite intorno alle procedure del cliente e aumentate grazie al coinvolgimento di tecniche di gamification

Interfaccia studiata per due diverse modalità di apprendimento: pratica e test (con e senza guida)

Data tracking e possibilità di integrazione con le principali piattaforme di Learning Managing System sul mercato

Declinazione multiutente e multi device

Possibilità di implementazione del modulo di After Action Review, per rivedere insieme ad un istruttore l'intera esperienza di training e correggere gli errori ricorrenti.

Possibilità di implementazione del modulo di Training planning, con sessioni di briefing pre-missione istruttore/studenti, anche in Mixed Reality .