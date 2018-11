HomeKit è la tecnologia Apple per la smart home che consente di gestire e controllare i dispositivi connessi e intelligenti.

L’installazione e il controllo dei dispositivi HomeKit può essere fatto con semplicità, usando l’app Casa di iOS. Con l’ultima versione del sistema operativo macOS Mojave, l’app Casa è oltretutto sbarcata anche sul Mac.

Netatmo, da poco acquisita da Legrand, ha ora annunciato la compatibilità della sua Videocamera Interna Intelligente (Welcome) con Apple HomeKit. L’aggiornamento, informa l’azienda sarà progressivamente disponibile per tutte le videocamere.

Si tratta di un aggiornamento automatico del firmware applicato a tutte le videocamere interne intelligenti Netatmo, anche quelle già acquistate. Grazie a questo update gli utenti potranno controllare i dispositivi e attivarli con i comandi vocali, direttamente attraverso l’assistente vocale Siri.

Fred Potter, CEO e fondatore di Netatmo in relazione all’aggiornamento per HomeKit ha detto che “È nostra priorità fornire ai nostri utenti prodotti affidabili, duraturi e che offrano prestazioni di alto livello. Grazie ai costanti aggiornamenti del software, assicuriamo a tutti i nostri utenti i servizi migliori. Tutte le Videocamere Interne Intelligenti, anche quelle già acquistate, beneficeranno di questo nuovo aggiornamento”.

Peraltro HomeKit non è l’unica piattaforma smart home, naturalmente, che Netatmo segue da vicino. Di recente l’azienda ha annunciato il supporto per Amazon Alexa in Italia dei prodotti delle categorie Energy e Weather. Quindi non della Videocamera Interna Intelligente, nel caso di Alexa, bensì del Termostato Intelligente e di altri prodotti di questa categoria.

Apple HomeKit e le videocamere

Quella di Netatmo non è l’unica videocamera di sorveglianza compatibile con HomeKit. Su questa pagina del sito Apple è possibile trovare informazioni sulla piattaforma smart home di Cupertino. Nonché il link per scoprire (e anche acquistare) accessori e dispositivi compatibili con HomeKit.

Tra le videocamere troviamo ad esempio la Logitech Circle 2. Si tratta di una videocamera per la sicurezza domestica disponibile in versione sia wireless che cablata. È compatibile sia con iOS che con Android ed è disponibile anche in kit.

Un’altra videocamera compatibile con HomeKit è la D-Link Omna 180 CAM HD. Come suggerisce il nome, questa è una videocamera con un obiettivo grandangolare a 180 gradi. È dotata di risoluzione Full HD 1920 x 1080 e di microfono e altoparlante integrati. Anch’essa poi, grazie alla compatibilità HomeKit, si integra con l’app Casa di iPhone e iPad.