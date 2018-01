CES 2018: la videocamera con la realtà virtuale di Google

La nuova foto/videocamera YI Horizon VR180 è stata progettata per riprendere foto e video 3D immersivi.

Il nuovo prodotto è stato presentato al CES 2018 di Las Vegas da YI Technology. È stato sviluppato in collaborazione con il team di Google Virtual Reality.

E infatti la nuova videocamera YI è stata progettata per sfruttare il nuovo formato VR180 di Google.

In questo post del blog ufficiale di YouTube è possibile leggere informazioni su questo formato video.

Sul sito dedicato, sono presenti diversi contenuti relativi alla piattaforma di realtà virtuale di Google e alle video/fotocamere VR180.

Google e Yi insieme per la realtà virtuale

La YI Horizon VR180 si integra con l’ecosistema YouTube e Google Foto. Gli utenti possono attivare facilmente l'esperienza VR quando utilizzano Google Cardboard, Daydream, PSVR e altri visori VR certificati. Il contenuto può essere anche visualizzato semplicemente in 2D.

La fotocamera YI Horizon VR180 è in grado di catturare video 3D con una risoluzione di 5,7K a 30 fps. Il prodotto supporta inoltre lo streaming live, per condividere la visualizzazione in tempo reale. Dispone anche della funzione stitching integrata. La YI Horizon VR180 è dotata di un touch screen retina da 2,2 pollici, da 640x360. Offre inoltre una porta USB tipo C per la trasmissione dati ad alta velocità. Per quanto riguarda l’audio, è affidato a un microfono dotato di riduzione del rumore esterno.

La nuova videocamera YI Horizon VR180 sarà disponibile in primavera.