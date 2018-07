La DrivePro Body 60 è la nuova proposta in tema sicurezza di Transcend, marchio noto per i prodotti di archiviazione. Si tratta di una videocamera indossabile con collegamento POV progettata specificatamente per i professionisti della sicurezza militare e pubblica. Ad esempio per chi si occupa di primo soccorso o di sicurezza privata.

Il comparto video/fotografico si basa su un sensore di immagine Sony in grado di catturare in alta definizione 1080p. La telecamera dispone di un ricevitore GPS/GLONASS integrato che consente la georeferenziazione di filmati e immagini. Per quanto riguarda l’alimentazione, la bodycam DrivePro Body 60 è dotata di una batteria al litio ad alta durata. Il produttore dichiara un’autonomia di 10 ore. La videocamera è conforme agli standard IP67 per la resistenza a polvere e acqua ed è resistente a urti e cadute.

Una videocamera indossabile con app dedicata

La DrivePro Body 60 è dotata di connettività wireless Bluetooth e Wi-Fi 802.11ac a 5 GHz. È disponibile anche un’app dedicata scaricabile gratuitamente e progettata appositamente per i dispositivi DrivePro Body. L’app consente il controllo delle impostazioni della fotocamera e delle modalità di registrazione tramite un dispositivo mobile connesso via Bluetooth. Da un dispositivo iOS o Android e tramite la connessione Wi-Fi è inoltre possibile trasmettere in streaming. È altresì possibile scaricare immagini e video e modificare le impostazioni. L’app DrivePro Body prevede anche accorgimenti per impedire che le prove video vengano manomesse. Consente infatti di incorporare in ogni registrazione e istantanea un ID utente e un timestamp. Il ricevitore GPS/GLONASS incorporato consente inoltre la registrazione dei metadati quali coordinate GPS, data e ora sul filmato.

L’app mobile DrivePro Body è disponibile sia per iOS che per Android. Il software DrivePro Body Toolbox è invece disponibile solo per Pc Windows. Questo software consente di sfogliare le immagini, riprodurre video e sovrapporre il percorso con una visualizzazione cartografica. La videocamera indossabile è dotata di 64 GB di memoria interna eMMC, per registrare un massimo di 10 ore di video. Il pulsante di Istantanea rapida consente di scattare foto durante la registrazione di un video.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del produttore.