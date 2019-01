Video nel web e film in streaming? Meglio guardarli su smartphone

La comunicazione nel web oggi viaggia attraverso i video: che si tratti di brevi filmati su YouTube, di video-corsi o di film in streaming, lo strumento preferito per accedere ai contenuti multimediali è senza dubbio lo smartphone.

Impossibile fare a meno dei nostri cellulari evoluti. Se prima erano utilizzati solo per telefonare, oggi sono diventati uno strumento di intrattenimento straordinario. Bastano pochi tap sullo schermo touch screen per accedere a reportage, tutorial, vere e proprie lezioni in formato video e perfino film.

Intrattenimento disponibile ovunque e in ogni momento

Gli impegni quotidiani sono spesso scanditi da lunghe pause e tempi morti. Quando ci troviamo a bordo dei mezzi pubblici o in attesa di prendere il treno o l’aereo, quando aspettiamo il nostro turno allo sportello o quando arriviamo in anticipo ad un appuntamento, il tempo sembra non passare mai.

In queste circostanze ci viene in soccorso lo smartphone, che può trasformare questo tempo “morto” in una buona occasione per guardare il video che ci ha inviato un amico o quel film che tanto ci incuriosisce.

I contenuti in formato video sono sempre disponibili sul nostro smartphone e tutto quello che ci serve per accedervi è il nostro dispositivo, un paio di auricolari per una esperienza immersiva e una buona connessione internet.

Connessione veloce per i video su smartphone

È impossibile guardare video o film in streaming su smartphone senza una connessione internet che garantisca delle buone performance. Il requisito numero uno è senza dubbio la velocità, come quella delle offerte mobile di Fastweb, che prevedono tutte la connessione 4G.

Che altro? Tanti giga disponibili, così da non rimanere mai senza. Il consumo del traffico dati è sempre molto alto quando si guardano video e film in streaming, quindi è meglio scegliere quelle offerte che includono almeno 30GB al mese.

Per accedere ai contenuti video da cellulare non ti serve nient’altro. Porta lo smartphone sempre con te e rilassati. L’intrattenimento è servito!