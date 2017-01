Viasat basa i servizi su connettività Orange

Viasat si è affidata a Orange Business Services per la fornitura di un servizio triennale di connettività che riguarda fino a 350mila schede Sim. Le schede saranno rinforzate per resistere a vibrazioni e temperature elevate.

Il servizio consentirà al fornitore torinese di sistemi che incorporano telematica di bordo e tecnologie di localizzazione satellitare di offrire una copertura globale in molti mercati, un pricing flat in tutta l’Ue e supporto completo a livello internazionale per servizi che includono assicurazioni, fleet management, sicurezza e telematica.

Connettività IoT multi-roaming e un portale IoT dedicato

Nello specifico, Orange fornirà connettività IoT alle box telematiche in remoto di Viasat, che potranno così inviare e ricevere dati, Sms e voce per fornire soluzioni assicurative complete.

Tramite il portale IoT dedicato e messo a punto da Orange Business Services, Viasat potrà, inoltre, gestire e aggiornare le proprie schede Sim, scegliendo se ordinarle, sospenderle, riattivarle o impostare avvisi sul consumo dati, o eventuali blocchi su quelle che superano la soglia consentita.

Integrabile con il sistema di back end del cliente, la piattaforma potrà, poi, essere utilizzata per generare report dettagliati e per recuperare eventuali informazioni di fatturazione.

Obiettivo: migliorare la qualità dell’esperienza di guida dei clienti mettendo a frutto la gamma di servizi di connettività IoT offerti, che andranno a tradursi in maggiore sicurezza sia per chi utilizza l’auto, sia per i veicoli stessi, nonché in costi medi più bassi dei premi assicurativi.

Strutturata i quattro moduli, l’offerta Datavenue di Orange, che supporta già oltre dieci milioni di oggetti attivi in svariati settori, tra cui smart cities, sanità, automotive e manifatturiero, permette, infatti, di selezionare gli oggetti e le fonti di dati rilevanti collegando in modo affidabile gli oggetti con le reti più adatte e sicure per gestire i dati al fine di creare servizi avanzati e controllare gli elementi chiave per i progetti di trasformazione delle imprese.