Introdotto lo scorso anno, Microsoft Teams è ora disponibile anche in una versione gratuita. Microsoft Teams è una sorta di hub digitale per i team di lavoro. Consente di gestire chat, riunioni online, chiamate, condivisioni di file e contenuti e altro. Il tutto, all’interno di un’area di lavoro condivisa in Microsoft 365.

Più di 200.000 realtà in 181 mercati, informa Microsoft, utilizzano al momento Teams per collaborare. Evidentemente, l’azienda ha intenzione di estendere ancora di più l’area di utilizzo di questa sua piattaforma, con questa nuova iniziativa.

Liberi professionisti, piccole aziende e team di lavoro di grandi aziende e organizzazioni potranno dunque iniziare a usare Teams “free”.

La versione gratuita di Microsoft Teams

Questa nuova versione gratuita di Microsoft Teams rappresenta una opportunità di introduzione a Microsoft 365. Il piano gratis di Microsoft Teams include le seguenti funzioni, per un massimo di 300 persone.

• Messaggi di chat illimitati e ricerca.

• Chiamate audio e video online individuali e di gruppo e team meetup.

• 10 GB di spazio di archiviazione condiviso e 2 GB per utente.

• Creazione di contenuti in tempo reale con le app online di Office, tra cui Word, Excel, PowerPoint e OneNote.

• Più di 140 app e servizi integrati, tra cui Adobe, Evernote e Trello.

• Possibilità di comunicare e collaborare con chiunque all'interno o all'esterno dell'organizzazione, basandosi sull'infrastruttura sicura di Microsoft.

La versione gratuita di Microsoft Teams è ora disponibile a livello globale in 40 lingue. Maggiori informazioni e possibilità di attivazione sono disponibili sulla pagina del prodotto.

Microsoft 365 per i gruppo di lavoro

Microsoft ha inoltre introdotto ulteriori funzionalità di collaborazione e lavoro di gruppo in Microsoft 365. È stata aggiunta infatti la possibilità di creare eventi live e on demand in Microsoft 365. Questi possono essere fruiti con video HD, discussioni interattive e servizi abilitati dall’AI per semplificare l’esperienza.

È disponibile inoltre, in preview, una nuova soluzione Workplace Analytics. Questa sfrutta insight relativi alla collaborazione provenienti da Microsoft Graph per aiutare i team a rendere più efficienti i meeting. Le organizzazioni hanno la possibilità di aggregare i dati in Workplace Analytics per individuare opportunità di miglioramento delle attività collaborative. Possono inoltre condividere insight e suggerimenti a team specifici utilizzando MyAnalytics, che offre ora anche utili spunti.