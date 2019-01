Come verificare se la propria email è contenuta in Collection #1

Collection #1 è forse il più grande archivio di email e password sottratte indebitamente.

Lo ha portato a conoscenza di tutto il mondo l'esperto di cybersecurity Troy Hunt, che fornisce il servizio Have I been pwned? con cui si può verificare se il proprio account è stato catalogato.

Si tratta di un enorme database costituito da oltre 12.000 file per un ammontare di 87 Gb di dati.

In totale, 773 milioni di indirizzi e-mail e quasi 22 milioni di password (sgrezzati però: Collection #1 contava in origine 2,7 miliardi fra indirizzi mail e password).

Secondo Hunt il database Collection #1, scovato sulla piattaforma di condivisione file Mega, è una sommatoria di vari leak perpetrati nel corso degli anni.

Per verificare se il proprio account è compreso in una delle liste di Collection #1 basta inserire il proprio indirizzo mail sul sito Have I been pwned.

In caso affermativo è consigliabile procedere alla sua messa in sicurezza cambiando immediatamente la password.

