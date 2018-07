Il sistema Smart Windows nasce dalla combinazione delle esperienze nei rispettivi campi di due marchi quali Velux e Netatmo. Velux per quel che riguarda il settore delle finestre per tetti e Netatmo per le soluzioni per la smart home.

Questo sistema intelligente consente per l’appunto di azionare a distanza tapparelle, tende e finestre per tetti. La partnership era stata annunciata alcuni mesi fa, e ora il prodotto è disponibile.

Il nuovo sistema di Smart Windows si chiama Velux Active With Netatmo. I creatori di questa soluzione lo presentano come il primo sistema "plug-and-play" al mondo nel mercato delle finestre. È stato sviluppato dal noto marchio di finestre in collaborazione con Netatmo, per renderlo smart e governato da sensori. Il sistema controlla infatti la temperatura, l'umidità e la concentrazione di CO2 all'interno della casa per migliorare la qualità dell’aria. Monitorando il clima domestico, la ventilazione e la luce solare nell’abitazione, aiuta a creare condizioni di vita più sane. E anche a ottenere un maggiore comfort abitativo.

Il sistema di Smart Windows proposto da Velux e Netatmo è coadiuvato dalle tecnologie proprie di una soluzione smart.

Un’app per smartphone iOS e Android, un sensore climatico, un interruttore e un gateway Internet. Algoritmi avanzati controllano poi in automatico il funzionamento di finestre per tetti, tapparelle e tende parasole.

Con Velux e Netatmo, la finestra dialoga con Siri

Per gli utenti Apple è interessante notare che Velux Active With Netatmo è compatibile con HomeKit. Ciò permette di abilitare il controllo della climatizzazione interna da casa o da remoto su tutti i dispositivi Apple.

Tra questi: iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV e HomePod (quando quest’ultimo arriverà in Italia). Il sistema può essere controllato anche con comandi vocali utilizzando Siri, l'assistente intelligente di Apple. Oppure, per chi preferisce metodi più tradizionali, con semplici tocchi direttamente dall'app Casa della Mela.

Il sistema è stato progettato per una installazione facile. È inoltre dotato anche di una propria app che permette di gestirlo in modo intuitivo tramite smartphone o tablet. Velux Active With Netatmo è compatibile con tutti i prodotti elettrici Velux Integra.

Il sistema è composto da tre parti: un sensore, un gateway e un interruttore. Il sensore viene collocato nella stanza in cui è installata la finestra Velux. Il sensore misura il livello di umidità, CO2 e temperatura e controlla i dati meteorologici esterni dai servizi meteo online. Gli algoritmi avanzati, integrati all’interno dei sensori, attivano la ventilazione e proteggono dal caldo.

Il sistema smart prevede tre modalità di utilizzo: funzionamento basato sul sensore, controllo da smartphone e controllo manuale. Per le operazioni basate sui sensori, il funzionamento è completamente automatizzato e non sono richiesti interventi da parte degli utenti. Il controllo da smartphone consente agli utenti di regolare o interrompere le funzioni automatiche. In questo modo gli utenti possono gestire in modo personalizzato le finestre da tetto. Il controllo manuale è la soluzione ideale quando non si è in casa. Questa modalità permette di regolare in modo immediato la chiusura delle finestre, aumentando il livello di sicurezza della casa.

Velux Active With Netatmo

Lo starter pack Velux Active With Netatmo ha un prezzo di 249 euro. Il costo addizionale del sensore per il clima indoor è di 99 euro.

Maggiori informazioni e opzioni d’acquisto sono disponibili sul sito di Velux (a questo indirizzo) e di Netatmo (a questo indirizzo).