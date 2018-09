Vectorworks 2019 rinnova tutta la famiglia di prodotti software, che include: Designer, Architect, Landmark, Spotlight, Fundamentals, Braceworks e Vision. A integrare la gamma software ci sono poi i Cloud Services, con l’app mobile Nomad, e il programma di maintenance Service Select.

Il software è sviluppato da Vectorworks, che fa parte del Nemetschek Group, proprietario anche di marchi quali Graphisoft e Maxon. Vectorworks è un marchio storico, specializzato nel software per la progettazione e il BIM, Building Information Modelling.

L’azienda ha ora introdotto la release 2019 di Vectorworks Architect, Landmark, Spotlight, Fundamentals e Designer, così come di Braceworks e Vision. L’aggiornamento si concentra sull'aumento dell'efficienza nella progettazione attraverso le prestazioni e la qualità complessive.

La nuova release offre inoltre innovazioni e miglioramenti per potenziare in modo significativo varie aree di attività. Tra queste: modellazione 3D e progettazione parametrica di classe BIM, generazione di documentazione 2D e flussi di lavoro di presentazione. Miglioramenti che facilitano il lavoro ai progettisti nei settori dell'architettura, della progettazione del territorio, dell'entertainment e dell'interior design.

Vectorworks 2019 aiuta il lavoro dei progettisti

Gli utenti di tutti i prodotti Vectorworks potranno beneficiare di flussi di lavoro notevolmente più veloci. Le migliori prestazioni del software sono raggiunte grazie al supporto per core multipli nel Vectorworks Graphics Module. Ci sono inoltre nuove opzioni di ricerca e filtro ed effetti di post-produzione per le immagini.

In Vectorworks Architect e Landmark sono migliorate le funzionalità BIM, tra cui lo scuplting 3D dei modelli del terreno. Migliora la capacità di visualizzare oggetti BIM con vari livelli di dettaglio, nei disegni in pianta, prospetto e sezione.

L’aggiornamento offre anche una migliore interoperabilità openBIM. Una nuova partnership consente l’integrazione con AutoTURN online per analizzare i percorsi dei veicoli.

In Vectorworks Spotlight è disponibile il nuovo formato di importazione ed esportazione My Virtual Rig (MVR). Sono stati apportati miglioramenti anche alla modellazione 3D con gli strumenti e i comandi di Spotlight.

Per quanto riguarda Braceworks, c’è il supporto per l'analisi delle bridle. Vision acquisisce un'interfaccia utente migliorata e prestazioni fino a sette volte più veloci nell'applicazione di previsualizzazione.

“Vectorworks 2019 è una release che avrà un impatto significativo sulla produttività, consentendo ai designer di rendere il loro lavoro quotidiano più veloce e più semplice.” È quanto dichiarato dal vicepresidente dello sviluppo dei prodotti Steve Johnson.

La versione in inglese di Vectorworks 2019 è disponibile da subito. La versione in italiano, informa il distributore videocom, sarà presentata in occasione del salone internazionale dell’industrializzazione edilizia SAIE 2018. Il SAIE 2018 si terrà a Bologna dal 17 al 20 ottobre 2018.

Maggiori informazioni sulla nuova versione Vectorworks 2019 sono disponibili sul sito dedicato.