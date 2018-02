Cosa fanno i Vaunt, gli smart glasses di Intel

Anche Intel si è lanciata negli smart glasses. Ma contrariamente al modello di Google gli occhiali di Intel hanno un aspetto comune e nascondono il più possibile l'elettronica incorporata. Non c'è nemmeno uno schermo perché l'immagine viene proiettata direttamente sulla retina dell'utente.

Vaunt è il nome degli occhiali il cui test è stato concesso in esclusiva al sito americano The Verge. Sono praticamente indistinguibili dagli occhiali normali, non hanno, per ora, nessuna macchina fotografica, nessun pulsante da premere, nessun display Lcd, altoparlante o microfono. Però sono dotati di una serie di moduli elettronici che creano un display monocromatico rosso nell'angolo inferiore del campo visivo dell'utente.

Gli occhiali di Intel proiettano sulla retina

A differenza dei Google Glass, l'immagine non viene proiettata su uno schermo, ma direttamente sulla retina dell'occhio destro attraverso un raggio laser a bassa intensità. Provenendo da una minuscola pistola laser integrata nel ramo destro, questo raggio viene deviato da un riflettore integrato nel vetro ottico prima di terminare il suo corso nell'occhio. Questa immagine, che solo l'utente può vedere è perfettamente nitida e innocua per la retina.

Vaunt possiede anche un'antenna Bluetooth, accelerometro e bussola. Come quelli di Google, gli occhiali Intel non funzionano in modo indipendente.

I dati visualizzati provengono da un'applicazione smartphone a cui devono essere collegati. Secondo The Verge, gli occhiali Vaunt sono compatibili con Android e iOS e hanno una durata della batteria di 18 ore.

Per quanto riguarda il possibile utilizzo la società di Santa Clara dice che Vaunt è una soluzione di visualizzazione che richiede molta meno attenzione da parte dell'utente di uno smartphone o di un orologio connesso. Questo può essere vantaggioso per un intero gruppo di situazioni molto diverse: geolocalizzazione quando si cammina per strada, ricerca di informazioni sui ristoranti vicini e altro. Intel vuole rilasciare presto un kit di sviluppo perché saranno gli sviluppatori a inventarsi altri modi di utilizzo.

Nebbia totale per quanto riguarda la commercializzazione. Secondo Bloomberg, l'azienda è alla ricerca di un partner con "potenti canali di distribuzione".