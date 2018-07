Trasformazione digitale, Var Group crea Var Consulting

Var Group annuncia la nascita di Var Consulting, la nuova realtà che propone un supporto per le attività di trasformazione digitale delle imprese.

La nuova realtà empolese mette a disposizione degli imprenditori le conoscenze dei propri esperti di Business Intelligence, l'expertise dei processi aziendali maturata in 45 anni di lavoro nei diversi settori d’industria, e anche una strategia di adozione dell’innovazione, ossia una trasformazione digitale pensata per le realtà del nostro tessuto economico.

Var Consulting agisce in modo integrato con le Business Unit che rappresentano l’offerta Var Group.

In un contesto economico mutevole e in continua evoluzione Var Consulting si propone di affiancare le aziende che hanno la necessità di comprendere i nuovi scenari.

Per farlo i avvale infatti di XNova, la metodologia Var Group che permette alle imprese di sviluppare soluzioni che portano concreti benefici per il business, grazie all’utilizzo delle tecnologie più evolute.

Per il Ceo di Var Consulting, Fabio Falaschi, la nuova realtà "rappresenta la combinazione virtuosa di esperienza e competenze Var Group. E riteniamo che le aziende del Made in Italy, che combattono le stesse sfide delle realtà più grandi, debbano poter usufruire di un approccio strategico che valorizzi l’eccellenza del loro business. La missione di Var Consulting è sostenere queste realtà, affiancando imprenditori e manager con passione, pragmatismo e agilità”.

I partner Alfredo Circosta e Andrea Guidorossi evidenziano come “La stretta partnership con i nostri clienti ci permette di definire e seguire l’intero percorso d’innovazione, integrando nei processi aziendali le soluzioni più avanzate come i progetti IoT e di Industria 4.0, che riuniscono oggetti, dati, macchine e persone in un singolo ecosistema, soluzioni di virtual reality, di augmented reality, artificial intelligence e machine learning”.