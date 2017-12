Var Group investe in monitoraggio predittivo con Var ITT

Dopo oltre dieci anni di collaborazione Var Group acquisisce il 65% di Var ITT, società specializzata nei servizi di monitoraggio predittivo ICT e distributore esclusivo per l’Italia della soluzione Sherlogic di XAutomata Technology Gmbh.

La società empolese crea così un centro di competenza, dedicato allo sviluppo di servizi di Monitoring 4.0, che sfrutta l’integrazione con l’offerta della BU Managed & Security Services e della divisione R&D di Var Group, per proporre soluzioni di monitoraggio proattivo integrate con algoritmi machine learning e cognitive.

Il nuovo laboratorio è composto da 45 persone ed è la sintesi delle competenze di Var ITT nella gestione di infrastrutture di imprese di grandi dimensioni, di competenze sulla piattaforma Sherlogic e dell’offerta globale di Var Group che sostiene le aziende nel processo di adozione dei modelli tipici dell’Industria 4.0.

Il tema del monitoraggio predittivo rappresenta una proposta strategica per la continuità del business delle imprese che utilizzano le risorse informatiche in modo intensivo nella propria attività.

Questo approccio consente di estrarre informazioni dai dati che l’impresa ha già ma non utilizza e di applicare sensori a macchinari esistenti allo scopo di connetterli tra loro, per prolungarne la vita, aumentare la produttività e rilevare in tempo reale alert che alimentano modelli digitali con i quali si può prevedere la rottura di un determinato componente.

Com Sherlogic è possibile far convergere tecnologie diverse: sensoristica, connettività, intelligenza artificiale, simulazione e garantire la soluzione di eventi critici prima che questi si trasformino in malfunzionamenti, rendendo più facile per un singolo lavoratore di svolgere più mansioni che prima richiedevano un gruppo di lavoratori specializzati.

Come ha detto il presidente di Var ITT Salvatore Campana il centro di competenza monitora oltre 20 mila apparati, comprese le macchine gestite nel Data Center Var Group e vengono analizzati quotidianamente 92 mila sensori e 26 milioni di eventi.

Francesca Moriani, AD Var Group ha poi dichiarato di voler finalizzare «un accordo con XAutomata per acquisire la soluzione Sherlogic e farla entrare definitivamente nell’offering Var Group».