Var Group investe nella convergenza di sicurezza fisica e logica

Var Group acquisisce il 15% di Elmas, società specializzata in videosorveglianza e sicurezza fisica, e conclude così la quarta partnership in poco più di un anno nel settore della security.

Prima di Elmas, Var Group ha rilevato il 10% di D3Lab, specializzata in Cyber Intelligence, il 20% di Privatamente, che opera nei servizi di consulenza professionale in ambito privacy e tutela delle informazioni, e il 9% di Blockit, tra i leader italiani nella compliance PCI e soluzioni blockchain.

Verso la digital security

Il gruppo toscano intende così ampliare le proprie competenze per perfezionare la convergenza tra i servizi di sicurezza fisica e informatica, integrandoli in un unico ecosistema digitale per passare dalla cybersecurity alla digital security.

Per Francesca Moriani, Amministratore Delegato di Var Group “Nessuna organizzazione può dirsi completamente immune e la competitività del Made in Italy, del manifatturiero italiano, deve essere concretamente difesa.Var Group, attraverso la sua Divisione Digital Security Yarix, si sta impegnando e continuerà a investire per creare un polo di eccellenza che includa tutte le competenze interdisciplinari per dare protezione al Made in Italy. Una protezione che, oggi, non può più essere né solo fisica, né solo informatica, ma richiede una visione integrata e d’insieme”.

Per proporre un approccio organico alla gestione globale di tutti gli aspetti della sicurezza, Var Group sta progettando e sviluppando un ambiente strutturato e integrato, basato sulla centralità del SOC (Security Operation Center): un punto fisico centrale di gestione e coordinamento al fine di salvaguardare il patrimonio aziendale, prevedere le minacce, reagire con tempestività, per la sicurezza dei dati e delle persone.

Per Mirko Gatto, Responsabile Divisione Digital Security,“È necessario avere una visione complessiva della security, intesa come integrazione e convergenza di sicurezza fisica e logica. I confini fisici sono del tutto superati e le aziende diventano organismi fluidi, le cui informazioni sono potenzialmente distribuite e disponibili ovunque, anche nelle reti esterne di comunicazione e presso i fornitori”

Elmas con sede a Empoli e oltre 40 anni di attività, è specializzata nella progettazione e installazione di sistemi di sicurezza fisica: videosorveglianza, impianti antintrusione, controllo accessi, rilevazione fumi volta integrare i fattori di sicurezza virtuale con elementi di sicurezza fisica.