I vantaggi di una piattaforma di marketing cloud per il business

Tutti i vantaggi di una piattaforma di marketing cloud per la tua strategia digital

Per il successo di una campagna di web marketing è diventato fondamentale essere in grado di seguire il customer journey degli utenti e rivolgersi loro in modo altamente personalizzato. Per fare questo sono indispensabili piattaforme di marketing cloud capaci di automatizzare tutto il processo della campagna, così da renderla flessibile in base ai dati ottenuti di volta in volta e costruita intorno ai clienti.

Cos’è una piattaforma di marketing cloud e cosa fa

Ma esattamente cos’è una piattaforma di marketing cloud? È un software che si può integrare con il CRM e che permette di automatizzare e gestire le attività delle campagne di marketing, consentendo la segmentazione e quindi la personalizzazione delle attività in base al target, guidando gli utenti lungo il funnel e aumentando il rendimento della campagna stessa.

Cosa fa una piattaforma di marketing cloud?

• Raccoglie e analizza i dati provenienti da tutti i canali, digitali e non, rendendoli fruibili in tempo reale, e dandoti la possibilità di creare una single customer view chiara e precisa.

• Monitora e analizza il customer journey degli utenti e registra i vari touchpoint con il brand, cosa che consente all’azienda di reagire tempestivamente e coerentemente a ogni differente comportamento dei contatti, dando più valore a ogni singola interazione.

• Ti permette di creare landing page e moduli di registrazione dinamici.

• Crea, gestisce e segmenta il database dei contatti.

• Ti permette di gestire automaticamente le campagne di lead nurturing in modo coerente sui vari canali aziendali, creare campagne di email marketing con messaggi personalizzati in base al target e al comportamento dei contatti, attuando una comunicazioni One-To-One, che è oggi ciò che i consumatori si aspettano.

• Fornisce analisi e reporting dei dati e delle attività, consentendoti di mantenere le tue strategie flessibili e aggiornate in base ai risultati.

• Si interfaccia perfettamente e automaticamente con il CRM.

Vantaggi di una piattaforma di marketing cloud

I vantaggi che un’azienda può trarre dall’utilizzo di una piattaforma di automation marketing cloud sono davvero molti.

Si possono velocizzare i processi e migliorare le performance aziendali con conseguente risparmio sui costi di gestione, è più semplice attuare una corretta data strategy, riuscendo così a conoscere, interpretare e anche anticipare i bisogni degli utenti e a costruire attorno a loro un’esperienza coinvolgente, fatta di attività e comunicazioni mirate e personalizzate. Tutti elementi che portano a un aumento delle conversioni e dei profitti.

Una piattaforma di marketing cloud ti aiuta a ottenere il massimo dalle tue strategie di engagement marketing, dà più valore al tuo database, migliora la qualità delle interazioni con i tuoi contatti, li segue e li guida lungo tutto il funnel di vendita.

Inoltre, questo tipo di software permette a tutti i reparti aziendali di comunicare e fruire dei dati in tempo reale e in contemporanea, con un bel risparmio di tempo e risorse. È evidente che tutte queste attività sono impossibili da svolgere manualmente, ma grazie al marketing automatico sono possibili e molto più semplici.