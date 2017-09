Usare notebook e cellulare per collegarsi a Internet

Con un portatile e un telefonino con modem integrato ci si può connettere al Web ovunque. Vediamo come e a quale velocità

maggio 2006 Connessioni con filo e con cellulare? Da anni ormai ci

si collega in Internet per fruire dei vari servizi interattivi o di informazione

disponibili in Rete. Siti, posta elettronica, chat sono i territori virtuali

più spesso esplorati dagli internauti, ma le attività di chi va

in rete si estendono anche alla possibilità di telefonare in VoIP, di

gestire blog, di partecipare a forum tematici, di eseguire ricerche e di prelevare

modulistica o aggiornamenti.

La classica connessione telefonica PSTN (Public Switched

Telephone Network), che veicola segnali di tipo analogico tramite modem, è

ancora la più utilizzata da chi si connette sporadicamente in Rete. Chi

si collega più spesso passa a connessioni con linee fisse di tipo diverso,

iniziando dall'ISDN (Integrated Services Digital Network) per andare a quelle

più evolute, come l'ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) nelle sue

varie versioni o la fibra ottica di Fastweb.

Qual è la caratteristica che accomuna tutti questi tipi di connessioni?

Non tanto il fatto che sono connessioni con fili, che pure è un loro

aspetto peculiare, quanto quello che legano l'utente a inserire un connettore

in un punto di accesso in Internet fisicamente ben delimitato: la classica presa

a muro o “borchia telematica”.

L'attivazione di una connessione in Internet con un cellulare, invece, svincola

dalla posizione geografica dalla quale ci si può collegare, anche se

non completamente come si leggerà più avanti in questo articolo.Chi

la utilizza, infatti, si può collegare in Internet da casa o dall'ufficio,

in una città piuttosto che in un'altra, purché sia disponibile

il segnale.

Un piccolo timore potrebbe derivare dalla variabile “costo della connessione”,

che si potrebbe immaginare eccessivo, considerando i prezzi delle normali telefonate.

Per la trasmissione dati, invece, ci sono diverse formule che possono adattarsi

agevolmente a varie fasce di utenti, con offerte che variano da fornitore a

fornitore.

Volendo fornire un riferimento, ai principi del 2006 la stipula di un contratto

di connessione ha un prezzo di circa 20 euro per trenta giorni (attenzione:

non un mese). La tariffazione tiene conto della massima quantità di megabyte

trasferiti (intorno ai 500 MB), della durata del tempo trascorso nel collegamento

(dalle trenta alle sessanta ore) o di entrambe (senza limite di sera, di sabato

e di domenica e con una certa quantità di MB durante il giorno). Chiamando

l'apposito numero fornito dal singolo gestore, si può verificare in qualsiasi

momento lo stato del proprio contratto.

Un semplice modo per attivare un contratto è telefonare al numero di

supporto del gestore e chiederlo a uno dei consulenti che rispondono. L'attivazione

è immediata e un minuto dopo si può già navigare in Internet.

Data la buona velocità che si raggiunge con l'UMTS e il fatto che ci

si può collegare in Rete pressoché da dovunque ci si trovi in

Italia, la connessione in Internet tramite il cellulare può essere considerata

soddisfacente per ampie fasce di utenti.

GPRS, EDGE, UMTS e HSDPA (o Wi-Fi?)

Per trasmettere dati con il cellulare, le tecnologie utilizzabili al momento

sono GPRS (General Packet Radio Service), EDGE (Enhanced Data rates for GSM

Evolution) e UMTS (Universal Mobile Telecommunications System).

L'ultima arrivata è HSDPA (High Speed Downlink Packet Access), tecnologia

di quarta generazione già disponibile in Italia grazie a 3 Italia che

l'ha presentata il 26 febbraio 2006 a Roma. Formalmente potrebbero essere utilizzati

anche collegamenti in Wi-Fi, standard consolidato da anni per le reti senza

fili, ma c'è ancora una scarsa disponibilità dei terminali e rimangono

incognite sulla copertura del territorio.

Da alcuni anni tutti i cellulari sono dotati di GPRS, che

funziona mettendo insieme più canali GSM, quelli utilizzati per la telefonia

vocale. Ormai le antenne GSM coprono il territorio in modo così capillare

che l'intera popolazione nazionale può usufruirne. Di conseguenza, anche

il segnale GPRS può essere utilizzato da tutti, con costi contenuti e

praticamente dovunque ci si trovi in Italia.

La velocità di trasmissione è fortemente asimmetrica nelle due

direzioni, il che è un fatto normale anche per gli altri tipi di tecnologie.

Col GPRS si arriva a circa 40 Kbps in ricezione, mentre in

trasmissione si viaggia intorno a 10 o, al più a 20 Kbps. Sono

velocità non elevate, che si possono considerare di livello paragonabile

a quelle di un modem collegato alla normale linea analogica commutata PSTN (almeno

in ricezione). è un tipo di connessione che può soddisfare chi

utilizza la connessione in Internet per navigare tra pagine Web non troppo pesanti,

inviare e ricevere messaggi di posta che non raggiungono dimensioni di Megabyte

e chattare.

Tecnicamente, il segnale UMTS permetterebbe di raggiungere

una velocità di trasmissione decisamente superiore, pari a circa 2

Mbps. Per motivi di altra natura, però, questa è stata

limitata volutamente a 384 Kbps in ricezione. Con un cellulare

UMTS, dunque, si lavora a una velocità che è dello stesso ordine

di grandezza di quella delle versioni dell'ADSL meno veloci (256 e 640 Kbps).

Al momento, le contropartite di un collegamento di questo tipo, confrontate

con il GPRS, sono:

• la copertura del territorio nazionale, molto più ridotta

• il costo dei terminali, molto più elevato

Circa la copertura del territorio, va detto che per irradiare il segnale UMTS

occorre installare apposite antenne, di tipo diverso rispetto a quelle utilizzate

per il GSM/GPRS.

Cosa rischia, dunque, chi decide di collegarsi in Internet con UMTS? Non la

mancanza di connessione, dato che tutti i cellulari integrano sia UMTS, sia

GPRS e dove non c'è il primo subentra automaticamente il secondo, sebbene

molto più lento. Fortunatamente, poi, la copertura dell'UMTS è

abbastanza completa nelle stragrande maggioranza delle città italiane,

perché sono già state installate le antenne o perché sono

stati stipulati accordi di roaming con altri gestori. Questo significa che si

riesce piuttosto facilmente a lavorare alla velocità più alta,

anche spostandosi di città in città. Problemi di mancata disponibilità

del segnale possono sorgere più facilmente in zone meno popolate, con

casi di città neanche tanto grandi (50/100.000 abitanti) nelle quali

alcune zone sono coperte e altre no.

Conviene sempre informarsi prima, chiamando i centri di assistenza telefonica

del gestore della rete o visitando le pagine del sito Web sulla copertura puntuale

del segnale nelle zone in cui si pensa di utilizzare la connessione UMTS. Ancora

meglio, si può fare una verifica della presenza del segnale approfittando

di amici o colleghi che hanno già un cellulare UMTS.

Non lo si trova citato molto spesso, ma a volte per intendere EDGE

viene utilizzato anche l'acronimo EGPRS (Enhanced GPRS), proprio per intendere

una sorta di GPRS evoluto. Le trasmissioni in EDGE, infatti, utilizzano le normali

antenne GSM già sfruttate per il GPRS con semplici modifiche per trasmettere

dati a una velocità massima che raggiunge i 236,8 Kbps in classe

B, classe multislot 10 in download e di 118,4 Kbps in upload.

Quando si parla di EDGE, lo si associa al dato di riferimento generazione

2.8. La dizione deriva dal fatto che le tecnologie di trasmissione GSM sono

state battezzate seconda generazione (2G), il GPRS è stato definito generazione

2.5, mentre l'UMTS rappresenta la terza (3G).

I vantaggi dell'EDGE sono l'ottenimento di una buona velocità di trasmissione

e la copertura che può raggiungere facilmente l'intero territorio nazionale,

posto che vengano realizzate dovunque le modifiche agli impianti di rice-trasmissione

GPRS già esistenti.

In Italia solo TIM ha messo in atto queste modifiche, con l'obiettivo di fornire

servizi di connettività di velocità quasi paragonabile a quella

dell'UMTS, senza dover impegnare tempi e costi per l'installazione di apparati

di trasmissione completamente nuovi.

Esistono ormai parecchi cellulari che dispongono di EDGE e GPRS (con quest'ultimo

sempre presente come alternativa) e il loro costo è decisamente inferiore

a quelli UMTS, a parità di altre caratteristiche tecnico-funzionali (presenza

o meno di fotocamere, di riproduttore MP3, di Bluetooth, di gestione di schede

di memoria flash e via di seguito). Occorre solo fare attenzione al fatto che

alcuni apparecchi hanno EDGE, ma non integrano il modem per i dati, per cui

non sono utilizzabili per i collegamenti in Internet (per esempio, è

il caso del Nokia 3200).

Nel corso del 2005, la stessa TIM ha spinto decisamente il piede sull'acceleratore

sull'UMTS, per la possibilità di offrire servizi a valore aggiunto con

la trasmissione di contenuti quali videotelefonate, MMS, EMS e WebTV.

Anche il prezzo dei cellulari si è ridotto notevolmente rispetto al recente

passato, favorendo una loro maggiore diffusione tra gli utenti.

A questo punto, si può cercare di trarre qualche conclusione

da quanto si è detto finora. Il GPRS può essere utilizzato per

le connessioni in Internet da chi non ha eccessive esigenze di velocità

e, magari, vuole sfruttare meglio il cellulare che ha già disponibile

senza dover affrontare la spesa per l'acquisto di uno nuovo. Chi ha bisogno

o piacere di avere una connessione veloce è preferibile che investa sull'UMTS,

anche perché è ampiamente supportato da tutti i gestori di telefonia

mobile.

Le connessioni con EDGE possono essere sfruttate da chi intende avere una buona

velocità di trasmissione dati, contenere i costi di acquisto del terminale

rispetto a un cellulare UMTS e avere un'ampia copertura territoriale. Occorre

ricordare, però, che in Italia l'unico gestore che lo rende disponibile

all'utenza è TIM.

GPRS EDGE UMTS Velocità download 53.6 Kbps 236.8 Kbps 284 Kbps upload 10 Kbps 1118,4 Kbps 128 Kbps Modulazione segnale GSM GSM UMTS/WCDMA frequenze 900/1800/1900 MHZ 900/1800/1900 MHZ 2100 MHZ

Tipi di collegamento cellulare/PC

Perché il telefono cellulare possa funzionare da modem per un computer,

occorre che i due apparecchi siano collegati tra loro in qualche modo. Le tecnologie

di trasmissione dati utilizzate per questo scopo sono:

• USB, con filo

• Bluetooth, senza fili

• IrDA, senza fili, ma decisamente meno valida della latre due

• Wi-fi, lo standard per reti senza fili

Una connessione IrDA ha una velocità di circa 115

Kbps e funziona correttamente solo quando computer e cellulare hanno il trasmettitore

e il ricevitore disposti uno di fronte all'altro e neanche troppo lontani fra

loro. Basta già che il cellulare si sposti leggermente, per far sì

che si perda la connessione tra le due unità. Per questi motivi, un collegamento

a infrarossi IrDA non viene praticamente mai utilizzato per connettersi in Internet,

a meno che il cellulare abbia solo questa tecnologia di trasmissione dati e

lo si voglia sfruttare per connessioni estemporanee.

La connessione con cavo USB è la più veloce

e affidabile. Con USB versione 2 si raggiungono addirittura 480 Mbps, sicuramente

superiore a qualsiasi necessità di trasferimento dati per connessioni

in Internet. L'affidabilità è data dall'unione delle due unità

tramite il cavo, che rende sicuro il collegamento a meno di movimenti violenti

o strappi improvvisi. Qui la contropartita è solo una presunta minore

libertà di posizionamento del cellulare rispetto al computer, il che

non dovrebbe comportare difficoltà concrete durante il collegamento.

Nella versione base, la connessione Bluetooth offre una velocità

di poco più di 700 Kbps, quasi il doppio di quella raggiungibile con

il tipo di connessione più veloce: l'UMTS. Lascia completa libertà

di movimento, perché il cellulare può essere anche a distanza

di metri dal computer, ma provoca un consumo di energia della batteria del cellulare

non trascurabile. Se si ha una batteria poco carica, ci si può trovare

improvvisamente con il cellulare spento. Il collegamento con il cavo USB, invece,

per diversi cellulari fornisce anche una fonte di alimentazione, per cui, attivando

una connessione in Internet, contemporaneamente, si ricarica anche la batteria.

La connessione in Wi-Fi è poco utilizzata perché

solo verso la fine del 2005 sono stati presentati alcuni cellulari che la supportano.

I tre cellulari

Nell'articolo vengono illustrate le modalità di connessione di un cellulare

GPRS e di due cellulari UMTS a un computer. Sono rispettivamente:

• Motorola C330 - GPRS

• Onda N5000 - UMTS e GPRS

• Nokia 6630 - UMTS, EDGE e GPRS

Il telefono Motorola C330 è il più datato.

Attualmente esistono versioni più aggiornate del cellulare con schermo

a colori, le cui caratteristiche di funzionamento come modem, comunque, sono

rimaste del tutto simili a quelle del loro predecessore. La connessione al computer

avviene tramite una porta USB, il cui attacco sul cellulare è del tipo

mini-D.

Il cellulare Onda N5000 viene prodotto dalla società

italiana Onda Communications e rivenduto con il marchio TIM. È un cellulare

del tipo a conchiglia, ossia con apertura a compasso, con caratteristiche evolute.

Dispone di una fotocamera da 1,3 Megapixel, di un riproduttore audio/video,

di un driver per schede di memoria Flash e supporto Java. La connessione al

computer può avvenire tramite porta USB con attacco proprietario oppure

con Bluetooth.

Le stesse caratteristiche appartengono anche al Nokia 6630,

venduto in Italia fino dalla fine del 2004. Viene costruito dal principale e

più noto produttore di telefoni cellulari al mondo. Anche il Nokia 6630

ha la possibilità di connettersi al computer tramite porta USB 2.0 a

velocità massima tramite interfaccia Pop-Port con attacco proprietario

oppure con Bluetooth. In più, il Nokia 6630 integra tutte e tre le tecnologie

di trasmissione (GPRS, EDGE e UMTS), garantendo sempre la massima velocità

di trasferimento dati, indipendentemente dal gestore e dalla zona geografica

in cui si risiede.

Motorola C330 Onda N5000 Nokia 6630 Rete GSM sì sì sì GPRS sì sì (4+1 timeslot) sì UMTS no sì sì EDGE no no sì Frequenze MHz GSM 900/1800 GSM 900-18/1900e UMTS 2100 GSM 900-18/1900e UMTS/WCDMA 2100 Connessioni Browser WAP WAP 2.0 proprietario multif. Wap 2.0 XHTML/HTML Modem interno sì sì sì Bluetooth no sì sì IrDA no no no Wi-Fi no no no USB sì sì sì Autonomia In conversazione 4 ore 4 ore 3 ore Peso e dimensioni Peso 80 g 129 g 127 g Altezza 101 mm 93 mm 110 mm Larghezza 46 mm 50 mm 60 mm Profondità 19 mm 26 mm 21 mm

Al lavoro

Per attivare una connessione in Internet utilizzando un computer e un cellulare,

oltre alla disponibilità materiale dei due dispositivi, occorre:

1. che sia installato il driver del modem relativo al cellulare

2. creare il dispositivo modem nel sistema operativo del computer

3. decidere il tipo di collegamento che deve essere utilizzato tra computer

e cellulare, scegliendo tra USB e Bluetooth (molto più raramente, IrDA

- InfraRed Data Association - o Wi-Fi - Wireless Fidelity -)

4. creare la connessione di accesso remoto con il modem e il tipo di collegamento

che si è deciso di utilizzare

5. aver stipulato un contratto con uno dei fornitori di connettività

in Internet, tra TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia

Solo dopo aver eseguito correttamente queste cinque attività, si potrà

fare doppio clic sull'icona dell'accesso remoto relativa alla combinazione computer-connessione-modem-gestore

per entrare finalmente in Internet e utilizzare uno qualsiasi dei tanti servizi

disponibili in Rete.

Nell'articolo viene presentata prima la creazione del dispositivo modem di

uno dei cellulari e poi quella di una ipotetica connessione di accesso remoto.

Le due creazioni avvengono in una serie di passaggi apparentemente complessi

se si prova solamente a leggerli. Provando ad eseguirli materialmente, invece,

si scopre che sono decisamente semplici da mettere in atto e che il tutto dura

solo pochi minuti.