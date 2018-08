Le unità disco portatili LaCie Rugged sono progettate per offrire la robustezza che serve a chi lavora “sul campo”. Quindi ad esempio per set cinematografici, shot fotografici naturalistici o in altre situazioni all’aperto, e scenari analoghi. Ma anche semplicemente per chi desidera proteggere i propri dati con un livello di sicurezza fisica in più.

Esigenze professionali di questo tipo richiedono non solo robustezza e affidabilità, ma anche prestazioni elevate. E anche comodità e praticità di utilizzo, in situazioni fuori dallo studio o dall’ufficio.

LaCie Rugged RAID Pro, muscoli ed eleganza

Il LaCie Rugged RAID Pro 4TB design by Neil Poulton è l’ultima generazione della soluzione Rugged RAID dell’azienda. La nuova generazione si presenta più sottile e leggera della precedente versione. L’unità drive è naturalmente sempre basata sulla tecnologia RAID ed è configurabile con LaCie RAID Manager. È possibile scegliere tra la configurazione RAID 0 e 1 basata su hardware, per privilegiare, rispettivamente, velocità o ridondanza.

Un’ulteriore utile opzione per i professionisti creativi, è la presenza di un lettore di schede SD integrato. Diventa quindi ancora più semplice scaricare i dati del lavoro che si sta svolgendo sul campo e farne un backup. E, in tema di prestazioni, l’unità è dotata del nuovo connettore USB-C, per i computer di nuova generazione. I cavi USB-C (USB 3.1 da 10 Gbit/s) e da USB-C a USB-A sono inoltre inclusi nella confezione.

L’unità, contrassegnata “design by Neil Poulton”, si presenta nel classico involucro in color arancione della linea Rugged di LaCie. Ciò che è più importante, è che è resistente a urti, polvere e acqua, per poterla utilizzare in qualunque situazione. O almeno, quasi in qualunque situazione, aggiungeremmo noi.

La scheda tecnica del produttore parla di una resistenza alle cadute da 1,2 m, in condizioni non operative. Inoltre di un livello di protezione IP54 da polvere e pioggia. Infine, della resistenza allo schiacciamento da parte di un'automobile di circa 1 tonnellata. Se tutto ciò non basta, sono inclusi 3 anni di garanzia limitata con piano di servizio di recupero dati Rescue di Seagate.

Maggiori informazioni sul sito del produttore. I prodotti LaCie sono distribuiti in Italia da Attiva, Datamatic e Ingram Micro.