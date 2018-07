Una soluzione per semplificare la gestione di corrispondenza e pacchi

Avvocati, notai, commercialisti, geometri, architetti, amministratori di condominio, sono alla ricerca una soluzione per semplificare le procedure legate alla spedizione di raccomandate, telegrammi e lettere, e prenotare il ritiro dei pacchi direttamente dall’ufficio, tramite la stampante multifunzione, il tablet, il computer.

Allo scopo PostHello!Professional vuole essere una soluzione che consente a professionisti e studi professionali di eliminare le perdite di tempo e i costi legati all’andare all’ufficio postale, e mantiene allo stesso tempo il valore legale della corrispondenza.

Sviluppata da AGS e commercializzata da OTE Open Technology Experts, azienda informatica controllata al 100% da AGS, PostHello!Professional è nasce dall’integrazione con la piattaforma ConnectKey di Xerox e dalla partnership tecnologica con Poste Italiane.

PostHello!Professional si aggiunge ai servizi PostHello!Web, una piattaforma web integrata per spedire lettere, raccomandate e telegrammi dal computer e PostHello!City, soluzione che ha portato i servizi postali e le polizze auto nelle tabaccherie e negli esercizi commerciali.

La soluzione per Data Certa

PostHello!Professional mette a disposizione un servizio che non viene più offerto da Poste Italiane: Data Certa.

Apponendo una marca digitale temporale, questo servizio esclusivo conferisce ai documenti pieno valore legale e probatorio. Infatti, il documento così siglato ha una duplice garanzia: ne viene certificata l’esistenza in una data e un’ora opponibile a terzi; e ne viene certificata l’autenticità, l’integrità del contenuto originale, la leggibilità e la reperibilità nel tempo.

Grazie alla certificazione EPCM (Electronic Postal Certification Mark) il contenuto del documento non è in alcun modo modificabile ed è conservato in formato digitale all’interno di un data center certificato, da cui può essere recuperato e condiviso in qualunque momento.

PostHello!Professional consente di inviare raccomandate semplici (in Italia e all’estero) e con ricevuta di ritorno (solo in Italia), direttamente dalla stampante multifunzione dell’ufficio, in modo veloce e pratico. Queste hanno lo stesso valore legale di una raccomandata spedita dall’ufficio postale. È inoltre possibile spedire, via raccomandata, un documento datacertato.

PostHello!Professional permette di effettuare, in modo automatico, invii multipli (invio di documenti diversi a destinatari diversi) e invii massivi (invio dello stesso documento a destinatari diversi), ottimizzando significativamente i tempi di lavoro. Per semplificare ancora di più il processo di invio, il software PostHello!Professional consente di gestire gli indirizzi e i destinatari direttamente da un file Excel.

I servizi di PostHello!Professional possono essere utilizzati da più persone all’interno dello stesso ufficio: l’admin può infatti configurare e gestire più utenti che a loro volta possono operare per conto di diversi clienti, professionisti e centri di costo, le cui relative spedizioni verranno riepilogate e fatturate in un unico documento mensile, snellendo notevolmente anche gli aspetti contabili e permettendo un controllo completo ed efficace di tutte le operazioni.

Tutte le spedizioni effettuate con PostHello!Professional sono costantemente tracciabili attraverso il riepilogo delle spedizioni, la possibilità di effettuare ricerche, applicare filtri e creare report su tutte le operazioni effettuate. Infine, non è necessario stampare, imbustare e consegnare i documenti: ci pensa Poste Italiane