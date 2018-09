La popolare app di produttività Ulysses non si fa trovare impreparata dall’arrivo dei nuovi iOS 12 e macOS Mojave. Ulysses è un ambiente di scrittura disponibile per Mac, iPad e iPhone.

Come sappiamo, gli ultimi aggiornamenti dei sistemi operativi Apple riguardano sia il Mac che i dispositivi iOS.

Per quanto riguarda iOS 12, l’aggiornamento è già disponibile. Per macOS Mojave l’attesa è invece più lunga. La nuova versione del sistema operativo del Mac sarà infatti disponibile dal 24 settembre.

Ulysses per Mac

In macOS Mojave Apple ha introdotto la nuova Modalità scura in tutto il sistema. Questa consente agli utenti Mac di lavorare su uno sfondo scuro, in un ambiente più riposante.

In Ulysses era stata integrata fin dal primo rilascio una modalità scura Questa ora è stata rielaborata e adattata ai nuovi requisiti di sistema. Sono molti gli scrittori e i creativi che preferiscono un’interfaccia scura per lavorare: essi ora saranno accontentati.

Gli utenti di Ulysses potranno scegliere la modalità scura o chiara in base alle preferenze di sistema. Oppure potranno continuare a passare manualmente da una modalità all'altra, all'interno dell'app. È inoltre disponibile un nuovo tema per Ulysses: D14. I colori di questo tema sono stati per l’appunto ottimizzati per la nuova Modalità scura.

Non è questa l’unica novità per Mac della nuova versione di Ulysses. L'elenco fogli è la colonna nell'interfaccia di Ulysses che offre una panoramica dei fogli in un gruppo. Ad esempio i capitoli di un romanzo o le voci di un diario. Con la nuova versione, l'elenco fogli in Ulysses per Mac ha acquisito titoli più grandi e un aspetto più leggero. Queste modifiche migliorano la chiarezza e la leggibilità, oltre ad avvicinare il design alla versione iOS di Ulysses.

Inoltre, la nuova versione di Ulysses per Mac è dotata di un'estensione di condivisione. Questa consente agli utenti di inviare direttamente a Ulysses link, testi e immagini da Safari e molte altre app. L’estensione di condivisione è stata parte di Ulysses per iOS da diverso tempo. Ora, ascoltando le richieste di molti utenti, è stata portata anche sul Mac.

La versione per iOS

Per quanto riguarda iPad e iPhone, Ulysses supporta i nuovi Comandi rapidi di Siri su iOS 12. Gli utenti ora possono assegnare dei comandi vocali a un numero di azioni di Ulysses. Ad esempio, possono “insegnare a Siri” come creare una nuova pagina nel diario. Siri imparerà dal comportamento dell'utente e fornirà suggerimenti basati sulle azioni più frequenti.

Inoltre, le azioni di Ulysses sono disponibili nella nuova app Comandi rapidi di Apple. Ciò consente agli utenti più appassionati di tecnologia di integrarle in flussi di lavoro anche complessi.

Nella nuova versione dell'app sia per Mac che per iOS ci sono poi miglioramenti minori e risoluzioni di errori.

Il rilascio della nuova versione dell'app è attesa più o meno di pari passo con i nuovi sistemi operativi di Apple, macOS Mojave e iOS 12.

È possibile scaricare l’app gratuitamente ma Ulysses, per il funzionamento, richiede la sottoscrizione di un abbonamento. Sono disponibili piani di abbonamento mensili, annuali e per studenti. C’è inoltre un periodo di prova di 14 giorni.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’app.