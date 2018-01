L’UE fa una consultazione a difesa della proprietà intellettuale

Oggi la Commissione europea ha aperto una consultazione pubblica sull'istituzione della prima lista mondiale di controllo della contraffazione e della pirateria, finalizzata a identificare i mercati extra-UE dove, appunto, contraffazione, pirateria e altre forme di violazione della proprietà intellettuale sono prassi comune.

L'iniziativa rientra nella strategia della Commissione europea annunciata nella comunicazione del 2017 intitolata "Un sistema equilibrato di tutela della proprietà intellettuale per affrontare le sfide della società odierna" volta a contrastare la contraffazione di prodotti e il contestuale mercato illegale online.

Si partecipa alla consultazione cliccando qui

Sulla base delle osservazioni delle parti interessate, la futura lista di controllo aiuterà a sensibilizzare i consumatori che potrebbero acquistare prodotti su tali mercati, e a incoraggiare gli operatori e i proprietari a combattere le violazioni della proprietà intellettuale.

La Commissione europea monitorerà inoltre le misure adottate dalle autorità locali per ridurre la disponibilità sui mercati identificati di beni e servizi che violano i diritti di proprietà intellettuale.

La violazione della proprietà intellettuale viene ritenuta da Bruxelles una piaga per l'industria europea, in grado di ostacolare gli investimenti e l'occupazione in industrie basate sulla creatività e l'innovazione.

Secondo l'Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), a livello mondiale il commercio di prodotti contraffatti o usurpativi ammonta a circa 338 miliardi di euro e l'Unione europea ne è particolarmente colpita.

Questi prodotti costituiscono infatti circa il 5% delle sue importazioni per un valore di 85 miliardi di euro l'anno.

I contributi alla consultazione pubblica vanno inviati entro il 31 marzo 2018.