U12+, lo smartphone più grande e più potente di HTC

HTC ha presentato U12+, il telefono top di gamma più grande e ambizioso mai realizzato dalla società taiwanese. È infatti dotato di display 6” Quad HD+ in formato 18:9 e di una serie di funzioni volte a rendere più facile l’uso, veloce scattare foto e semplice attivare l’assistente vocale. Il tutto solo tramite il gesto di una mano.

Una nuova esperienza tattile

Più in dettaglio, tra le caratteristiche di HTC U12 spicca Edge Sense 2, una nuova esperienza di feedback tattile che permette di utilizzare i bordi del telefono come modalità più semplice e intuitiva per interagire col telefono stesso. Il nuovo Edge Sense riconosce quale mano si sta usando, garantendo la massima libertà di utilizzo per stringere, toccare due volte e tenere premuti i lati del dispositivo in modo da realizzare semplicemente foto e video, ingrandire le mappe, muoversi sullo schermo e qualsiasi altra interazione.

HTC afferma che quella in dotazione con il nuovo U12+ è tra le migliori fotocamere del mercato. Per la precisione, sia sulla parte davanti sia sul retro sono presenti due ottiche. Queste, grazie anche a UltraSpeed Autofocus 2, permetteranno di non perdere mai nessuno scatto, e con HDR Boost 2 sarà possibile scattare foto di qualità con qualsiasi condizione di luce.

Lo zoom ottico 2x della fotocamera principale e lo zoom digitale 10x consentono di essere sempre pronti a scattare un primo piano, mentre lo zoom video Sonic Zoom permette di “ingrandire” un particolare audio o video. La qualità delle foto, sottolinea HTC, è così elevata che U12+ ha totalizzato un punteggio DxOMark superiore a 100 – uno dei risultati più alti del mercato per la categoria smartphone con doppia fotocamera.

Oltre al video anche l’audio

In dotazione al nuovo smartphone troviamo i potenti altoparlanti BoomSound e agli auricolari USonic, con cancellazione attiva del rumore. Questi ultimi si adattano alla fisionomia di qualsiasi orecchio per personalizzare il suono a seconda di chi ascolta, così da far sentire al meglio l’audio riprodotto.

Particolarmente curato il design, caratterizzato da bordi dello schermo ultrasottili e nuovi pulsanti sensibili alla pressione racchiusi in colori vivaci. Il colore Translucent Blue intende poi evidenziare la bellezza del telefono, il nero Titanium Black p volto a donare un aspetto sofisticato mentre il rosso Flame Red offre sfumature per un look più dinamico.

Specifiche e prezzi

Le specifiche indicano una piattaforma Qualcomm Snapdragon 845 Mobile con processore octa-core per, sottolinea HTC, ampliare il modo di vedere, ascoltare e interagire con il mondo mentre si usa il telefono. Dotato di 6 GB di RAM standard, U12+ ha uno spazio di archiviazione di 64 GB che può arrivare a 2 TB tramite memory card aggiuntive.

La batteria da 3.500 mAh consente una giornata di autonomia, ma qualora si dovesse sottoporre il telefono a un super lavoro, in mezz'ora è possibile raggiungere il 50% di ricarica.

HTC U12+ è disponibile in Italia in pre-ordine nei colori Translucent Blue e Titanium Black a questo link al prezzo di 799 euro, IVA inclusa (con il 10% di sconto per gli iscritti a HTC Club).