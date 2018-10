Twilio compra SendGrid per 2 miliardi di dollari

Il service provider cloud statunitense Twilio ha annunciato l'acquisizione della società di gestione di sistemi complessi di posta elettronica SendGrid per circa 2 miliardi di dollari complessivi.

Le due realtà si aspettano che l'accordo si concluda nella prima metà del 2019, previa approvazione degli azionisti di entrambe le società.

Pur avendo pochi clienti in comune, le due aziende appaiono complementari: la tecnologia di Twilio è utilizzata da grandi realtà per inviare messaggi ai propri utenti, mentre SendGrid si concentra sulla gestione della posta elettronica.

Riguardo l'acquisizione Twilio scrive sul proprio sito di aver iniziato la propria attività dieci anni fa con lo scopo di democratizzare le comunicazioni, dando agli sviluppatori il potere di far squillare un telefono con poche righe di codice. "Nel corso degli anni, abbiamo sviluppato la nostra piattaforma per indirizzare quasi tutti i canali che le aziende utilizzano per comunicare con i propri clienti, tra cui voce, video, SMS, chat, altoparlanti intelligenti come Alexa e app di messaggistica come Facebook Messenger, WhatsApp e altro ancora".

Mentre Twilio continuava ad aggiungere nuovi mezzi di comunicazione è emerso che alla piattaforma mancavano le email. “Abbiamo capito che SendGrid voleva costruire la migliore piattaforma di distribuzione di email basata sul cloud. Hanno adottato lo stesso approccio di sviluppo, creando buone API,concentrandosi sulla fiducia e sulla qualità e mostrando agli sviluppatori cosa è possibile fare sfruttando la potenza del codice".

Per Twilio l'aggiunta della principale piattaforma API di posta elettronica alla piattaforma di comunicazione cloud consentirà di fornire la risorsa più potente per connettersi con i clienti su qualsiasi canale.

Come riporta la Reuters, la società di gestione della posta elettronica opererà come unità autonoma all'interno di Twilio sotto l'attuale Ceo di SendGrid, Sameer Dholakia, e potrebbe aumentare notevolmente le sue entrate vendendo servizi Twilio ai clienti esistenti SendGrid.

Twilio offrirà 0,485 quote del proprio stock per ciascuna azione comune di classe A di SendGrid. L'accordo vale 36,92 dollari per azione, con un premio del 19,4% rispetto al prezzo di chiusura di SendGrid di lunedì.

Secondo l'agenzia americana alcuni analisti hanno valutato positivamente l'operazione, seguita finanziariamente da Goldman Sachs per il lato Twilio e da Morgan Stanley per il versante SendGrid.

Gli analisti hanno sottolineato che sarebbe difficile e costoso sviluppare le proprie funzionalità di posta elettronica, per via anche degli aspetti normativi da rispettare.