Il lancio del nuovo NAS TVS-951X da parte di QNAP segue il rilascio dei modelli TS-932X e TS-963X. Il TS-932X è potenziato da una CPU AnnapurnaLabs mentre il TS-963X è equipaggiato con una CPU AMD.

A completare il quadro, arriva dunque il nuovo NAS multimediale a 9-bay, compatto e ad alta capacità. Il TVS-951X è potenziato da un processore Intel Celeron 3865U Kaby Lake di settima generazione. Si tratta di una CPU a 14nm, a basso consumo, dual-core da 1,8 GHz. Il NAS è inoltre equipaggiato con memoria DDR4 da 2 GB oppure 8 GB (espandibile fino a 32 GB).

QNAP TVS-951X, molto storage in poco spazio

Il NAS è caratterizzato da un design ibrido per lo storage. Dispone infatti di cinque vani per dischi da 3,5” e di quattro vani per SSD da 2,5”. In totale supporta dunque fino a nove dischi nello stesso spazio fisico che solitamente occupa un NAS a cinque vani.

QNAP TVS-951X è anche fornito di una porta di rete 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M). La combinazione di hard drive e SSD consente di ottimizzare sia la capacità di storage che le prestazioni. Ciò si unisce alla performance garantita dalla connettività 10GbE e alle funzioni multimediali.

TVS-951X supporta la decodifica hardware 4K H.264/H.265 a due canali e la transcodifica in tempo reale. La transcodifica in tempo reale è utile per la riproduzione ottimale su dispositivi di diverso tipo. Naturalmente le prestazioni effettive possono variare sulla base di molti parametri che dipendono dalle circostanze specifiche.

Le elaborazioni grafiche si basano sulla GPU integrata dei processori Celeron con microarchitettura Kaby Lake, Intel HD Graphics 610. L’uscita HDMI consente di visualizzare contenuti video 4K su schermi compatibili. Inoltre il supporto per Plex Media Server consente di eseguire lo streaming dei file multimediali sui dispositivi mobile. E non solo: anche su device di streaming multimediale DLNA, Chromecast e altri.

Per lo streaming di musica, il NAS QNAP è compatibile con il lettore Roon. E poi ci sono naturalmente tutti i servizi e le app del collaudato sistema operativo QTS.

Tutte le informazioni sul NAS TVS-951X sono disponibili sul sito del produttore.