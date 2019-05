Arrivano i TV Sony 8K dal prezzo record: 80mila euro

Sony Europe ha dato notizia della disponibilità dei suoi nuovi TV 8K LED HDR Full Array serie ZG9.

Due i modelli a listino: da 80 pollici e da 98 pollici.

Questi televisori, che erano stati anticipati al Ces di Las Vegas, si distinguono per la precisione dei dettagli e dei contrasti, resa possibile dalla presenza dell'ultima generazione del processore di immagini X1 Ultimate.

I nuovi Tv Sony 8K sono inoltre dotati delle modalità Netflix Calibrated e IMAX Enhanced per fornire la più accurata qualità dell'immagine possibile. Basati sul sistema operativo Android TV, integrano svariate applicazioni Google Play, a partire da YouTube, Netflix e Prime Video.

Se la qualità non si discute, altrettanto non si può dire per il prezzo: l'85ZG9 sarà venduto a 17.000 euro mentre il 98ZG9 costerà addirittura 80.000 euro.

Il debutto è previsto per il prossimo mese di giugno.